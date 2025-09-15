Прогноз погоды 16 сентября на Львовщине - синоптики обещают грозы

Львовщину накроет мощная непогода — прогноз погоды на завтра
Во вторник, 16 сентября, погода на Львовщине будет неустойчивой. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможны дожди и местами грозы. Также ночью и утром образуется слабый туман.
Об этом сообщили синоптики Львовского РЦГМ.
Прогноз погоды во Львовской области 16 сентября
На Львовщине 16 сентября ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура в области ночью составит +8...13°C, а днем воздух прогреется до отметок +15...+20°C тепла.
Во Львове ночью ожидается +9...11°C, а днем +17...+19°C тепла.
Когда во Львовской области потеплеет
Синоптики добавляют, что в начале недели прогнозируются кратковременные осадки, местами значительные, с умеренным западным ветром.
Однако ближе к выходным дожди прекратятся, а температура воздуха постепенно будет расти.
Ночью столбики термометров могут опускаться до +5°C, тогда как днем ожидается от +14...+19°C в начале недели до +19...24°C тепла под конец.
