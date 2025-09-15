Видео
Главная Львов Львовщину накроет мощная непогода — прогноз погоды на завтра

Львовщину накроет мощная непогода — прогноз погоды на завтра

Дата публикации 15 сентября 2025 14:04
Прогноз погоды 16 сентября на Львовщине - синоптики обещают грозы
Люди прячутся под зонтиками в дождь. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 16 сентября, погода на Львовщине будет неустойчивой. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможны дожди и местами грозы. Также ночью и утром образуется слабый туман.

Об этом сообщили синоптики Львовского РЦГМ.

Читайте также:

Прогноз погоды во Львовской области 16 сентября

На Львовщине 16 сентября ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура в области ночью составит +8...13°C, а днем воздух прогреется до отметок +15...+20°C тепла.

Карта температур на Львовщине 16 сентября. Фото: скриншот

Во Львове ночью ожидается +9...11°C, а днем +17...+19°C тепла.

Когда во Львовской области потеплеет

Синоптики добавляют, что в начале недели прогнозируются кратковременные осадки, местами значительные, с умеренным западным ветром.

Однако ближе к выходным дожди прекратятся, а температура воздуха постепенно будет расти.

График прогноза погоды на неделю во Львове. Фото: Укргидрометцентр

Ночью столбики термометров могут опускаться до +5°C, тогда как днем ожидается от +14...+19°C в начале недели до +19...24°C тепла под конец.

Напомним, в Украине сегодня, 15 сентября, прогнозируют сильные дожди и похолодание в некоторых регионах.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказывал, когда в Украину придут первые заморозки.

погода Львов Львовская область прогноз погоды гроза
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
