Прогноз погоды 16 сентября на Львовщине - синоптики обещают грозы

Во вторник, 16 сентября, погода на Львовщине будет неустойчивой. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем возможны дожди и местами грозы. Также ночью и утром образуется слабый туман.

Об этом сообщили синоптики Львовского РЦГМ.

Прогноз погоды во Львовской области 16 сентября

На Львовщине 16 сентября ветер будет юго-западный, 7-12 м/с. Температура в области ночью составит +8...13°C, а днем воздух прогреется до отметок +15...+20°C тепла.

Во Львове ночью ожидается +9...11°C, а днем +17...+19°C тепла.

Когда во Львовской области потеплеет

Синоптики добавляют, что в начале недели прогнозируются кратковременные осадки, местами значительные, с умеренным западным ветром.

Однако ближе к выходным дожди прекратятся, а температура воздуха постепенно будет расти.

Ночью столбики термометров могут опускаться до +5°C, тогда как днем ожидается от +14...+19°C в начале недели до +19...24°C тепла под конец.

