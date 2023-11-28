Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Львівщину накриє снігова буря — в регіоні оголосили штормове попередження arrow

Львівщину накриє снігова буря — в регіоні оголосили штормове попередження

28 листопада 2023 14:28
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Львівщину накриє снігова буря — в регіоні оголосили штормове попередження
Сніг у Львові. Фото: Новини.LIVE
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

У середу, 29 листопада, Львівщину вкриють хуртовини. Синоптики попереджають про сильний вітер зі снігом та температуру -6°C. 

Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр

Читайте також:

Прогноз погоди на Львівщині

На 29 листопада синоптики прогнозують сніг вночі та вранці. Вдень істотних опадів не очікується. Йдеться як про місто, так і про область. 

Погіршуватиме ситуацію сильний вітер — 9-14 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду. 

Вдень температура повітря в області коливатиметься в діапазоні -1...-6°C. Вночі сягатиме -8°C.

У місті температура повітря буде на 2 градуси теплішою. 

На дорогах очікується ожеледиця. До того ж видимість погіршуватиметься через хуртовину та опади. Тож на дорогах необхідно бути вкрай обережними. 

Нагадаємо, через циклон, який приніс в Україну сніг з сильним вітром, найбільше постраждали Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернігівська області. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

Актуальне по темі