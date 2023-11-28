Львівщину накриє снігова буря — в регіоні оголосили штормове попередження
У середу, 29 листопада, Львівщину вкриють хуртовини. Синоптики попереджають про сильний вітер зі снігом та температуру -6°C.
Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.
Прогноз погоди на Львівщині
На 29 листопада синоптики прогнозують сніг вночі та вранці. Вдень істотних опадів не очікується. Йдеться як про місто, так і про область.
Погіршуватиме ситуацію сильний вітер — 9-14 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду.
Вдень температура повітря в області коливатиметься в діапазоні -1...-6°C. Вночі сягатиме -8°C.
У місті температура повітря буде на 2 градуси теплішою.
На дорогах очікується ожеледиця. До того ж видимість погіршуватиметься через хуртовину та опади. Тож на дорогах необхідно бути вкрай обережними.
Нагадаємо, через циклон, який приніс в Україну сніг з сильним вітром, найбільше постраждали Миколаївська, Одеська, Сумська та Чернігівська області.
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