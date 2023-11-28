Львовскую область накроет снежная буря — в регионе объявили штормовое предупреждение

Снег во Львове. Фото: google.com

В среду, 29 ноября, Львовскую область накроют метели. Синоптики предупреждают о сильном ветре со снегом и температуре -6°C.

Об этом сообщает Львовский региональный гидрометцентр.

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На 29 ноября синоптики прогнозируют снег ночью и утром. Днем существенных осадков не ожидается. Речь идет как о городе, так и об области.

Будет усугублять ситуацию сильный ветер — 9-14 метров в секунду. Местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Днем температура воздуха в области будет колебаться в диапазоне от 1 до 6°C ниже нуля. Ночью -8°C.

В городе температура воздуха будет на 2 градуса теплее.

На дорогах ожидается гололедица. К тому же видимость будет ухудшаться из-за вьюги и осадков. Так что на дорогах необходимо быть крайне осторожными.

Напомним, из-за циклона, который принес в Украину снег с сильным ветром наиболее пострадали Николаевская, Одесская, Сумская и Черниговская области.