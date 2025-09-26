Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Львівщину накриють сильні заморозки — прогноз погоди на завтра

Львівщину накриють сильні заморозки — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 19:21
Прогноз погоди на Львівщині на 27 вересня
Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

На Львівщині 27 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Реклама
Читайте також:
погода Львів
Прогноз погоди на Львівщині. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Львові та області

За даними синоптиків, вночі та вранці в суботу по Львівській області очікується слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. 

Вночі прогнозується сильний заморозок 0...+5 °С. 
температура вдень буде +14...+19 °С.

У Львові вночі також очікується сильний заморозок 0...+2 °С. Температура вдень — +15...+17 °С.

Нагадаємо, ми повідомляли, в яких ще областях очікувати заморозки.

Також в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду в Україні на жовтень

Львівська область осінь опади погода в Україні заморозки
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації