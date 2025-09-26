Прогноз погоди на Львівщині на 27 вересня

Львівщину накриють сильні заморозки — прогноз погоди на завтра
Дата публікації: 26 вересня 2025 19:21
Люди в парку. Фото: Новини.LIVE
На Львівщині 27 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
За даними синоптиків, вночі та вранці в суботу по Львівській області очікується слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Вночі прогнозується сильний заморозок 0...+5 °С.
температура вдень буде +14...+19 °С.
У Львові вночі також очікується сильний заморозок 0...+2 °С. Температура вдень — +15...+17 °С.
Нагадаємо, ми повідомляли, в яких ще областях очікувати заморозки.
Також в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду в Україні на жовтень.
