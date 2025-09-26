Прогноз погоди на Львівщині на 27 вересня

Люди в парку. Фото: Новини.LIVE

На Львівщині 27 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Львівщині. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Львові та області

За даними синоптиків, вночі та вранці в суботу по Львівській області очікується слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі прогнозується сильний заморозок 0...+5 °С.

температура вдень буде +14...+19 °С.

У Львові вночі також очікується сильний заморозок 0...+2 °С. Температура вдень — +15...+17 °С.

