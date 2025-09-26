Видео
Главная Львов Львовскую область накроют сильные заморозки — прогноз погоды

Львовскую область накроют сильные заморозки — прогноз погоды

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 19:21
Прогноз погоды на Львовщине на 27 сентября
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE

На Львовщине 27 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не предвидится.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Прогноз погоды на Львовщине. Фото: скриншот

Прогноз погоды во Львове и области

По данным синоптиков, ночью и утром в субботу по Львовской области ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью прогнозируется сильный заморозок 0...+5 °С.
температура днем будет +14...+19 °С.

Во Львове ночью также ожидается сильный заморозок 0...+2 °С. Температура днем — +15...+17 °С.

Напомним, мы сообщали, в каких еще областях ожидать заморозки.

Также в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине на октябрь.

Львовская область осень осадки погода в Украине заморозки
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
