Прогноз погоды на Львовщине на 27 сентября

Львовскую область накроют сильные заморозки — прогноз погоды
Дата публикации 26 сентября 2025 19:21
Люди в парке. Фото: Новини.LIVE
На Львовщине 27 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не предвидится.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
По данным синоптиков, ночью и утром в субботу по Львовской области ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Ночью прогнозируется сильный заморозок 0...+5 °С.
температура днем будет +14...+19 °С.
Во Львове ночью также ожидается сильный заморозок 0...+2 °С. Температура днем — +15...+17 °С.
