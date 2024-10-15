Прогноз погоди на Львівщині 16 жовтня — область накриють заморозки

Туман на дорозі. Ілюстративне фото: quickoutlet.pl

Погода у Львові та області у середу, 16 жовтня очікується хмарна з проясненнями. Опадів не прогнозується, але вночі та вранці можливий слабкий туман.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології у Facebook.

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Погода у Львові 16 жовтня

У Львові завтра очікується хмарна погода, але без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозується слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2...+ 4 °C, а вдень +9...+11 °C.

Також синоптики повідомляють про погіршення видимості в тумані 500–1000 метрів.

Скриншот допису Львівського регіонального центру з гідрометеорології

Погода на Львівщині 16 жовтня

У Львівській області також вночі та вранці очікується слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вночі +1...+ 6 °C, подекуди на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0...+ 3 °C, а вдень +8...+13 °C.

Скриншот допису Львівського регіонального центру з гідрометеорології

Нагадаємо, 15 жовтня в Україні буде дощова погода, а температура повітря може опуститись навіть до 0 °C.

Крім того, синоптики зробили прогноз на тиждень 14-20 жовтня. В Україні у цей час очікується місцями хмарна та дощова погода.