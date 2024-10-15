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Львовщину накроют туманы и заморозки — синоптики дали прогноз погоды на завтра

15 октября 2024 12:55
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львовской области 16 октября — область накроют заморозки
Туман на дороге. Иллюстративное фото: quickoutlet.pl
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове и области в среду, 16 октября ожидается облачная с прояснениями. Осадков не прогнозируется, но ночью и утром возможен слабый туман.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии в Facebook.

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Погода во Львове 16 октября

Во Львове ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2...+4 °C, а днем +9...+11 °C.

Также синоптики сообщают об ухудшении видимости в тумане 500-1000 метров.

погода во Львове 16 октября
Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Погода на Львовщине 16 октября

Во Львовской области ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6 °C, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0...+3 °C, а днем +8...+13 °C.

погода во Львовской области 16 октября
Скриншот сообщения Львовского регионального центра по гидрометеорологии

Напомним, 15 октября в Украине будет дождливая погода, а температура воздуха может опуститься даже до 0°C.

Кроме того, синоптики сделали прогноз на неделю 14-20 октября. В Украине в это время ожидается облачная и дождливая погода.

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