Прогноз погоди на Львівщині 29 жовтня — синоптики попередили про ожеледицю

Львівщину скує ожеледиця — синоптики вказують на небезпеку
У Львівській області у понеділок, 29 жовтня, очікується хмарна з проясненнями погода. Максимальна температура повітря сягатиме +16 °С. Синоптики попереджають про небезпеку, пов'язану з туманом та ожеледицею.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі гідрометеорології.
Погода на Львівщині 29 жовтня
У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів.
"Вранці та вдень невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця", — попередили синоптики.
Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі 0...+5 °С;
- вдень +11...+16 °С.
Температура повітря у Львові:
- вночі +1...+3 °С;
- вдень +12...+14 °С.
Синоптики попереджають про небезпеку
Завтра, 29 жовтня, вночі та вранці подекуди буде туман. Видимість впаде до 200-500 м. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця.
Синоптики оголосили І рівень небезпеки.
Раніше ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла, в які області може повернутися тепла погода.
В Україні цього тижня очікується різке зниження температури повітря, максимум +17 °С.
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