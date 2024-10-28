Прогноз погоди на Львівщині 29 жовтня — синоптики попередили про ожеледицю

Дівчина загортається в шарф. Фото: Новини.LIVE

У Львівській області у понеділок, 29 жовтня, очікується хмарна з проясненнями погода. Максимальна температура повітря сягатиме +16 °С. Синоптики попереджають про небезпеку, пов'язану з туманом та ожеледицею.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі гідрометеорології.

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Погода на Львівщині 29 жовтня

У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі обійдеться без істотних опадів.

"Вранці та вдень невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця", — попередили синоптики.

Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря в області:

вночі 0...+5 °С;

вдень +11...+16 °С.

Температура повітря у Львові:

вночі +1...+3 °С;

вдень +12...+14 °С.

Погода у Львівській області 29 жовтня. Фото: скриншот

Синоптики попереджають про небезпеку

Завтра, 29 жовтня, вночі та вранці подекуди буде туман. Видимість впаде до 200-500 м. На окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

Синоптики оголосили І рівень небезпеки.

Небезпечні явища на Львівщині 29 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко розповіла, в які області може повернутися тепла погода.

В Україні цього тижня очікується різке зниження температури повітря, максимум +17 °С.