Прогноз погоды во Львовской области 29 октября — синоптики предупредили о похолодании

Девушка заворачивается в шарф. Фото: Новини.LIVE

В Львовской области в понедельник, 29 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +16 °С. Синоптики предупреждают об опасности, связанной с туманом и гололедицей.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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Во Львовской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.

"Утром и днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, на отдельных участках дорог гололед", — предупредили синоптики.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью 0...+5 °С;

днем +11...+16 °С.

Температура воздуха во Львове:

ночью +1...+3 °С;

днем +12...+14 °С.

Погода в Львовской области 29 октября. Фото: скриншот

Синоптики предупреждают об опасности

Завтра, 29 октября, ночью и утром местами туман. Видимость упадет до 200-500 м. На отдельных участках дорог будет гололедица.

Синоптики объявили и уровень опасности.

Опасные явления во Львовской области 29 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, в какие области может вернуться теплая погода.

В Украине на этой неделе ожидается резкое понижение температуры воздуха, максимум +17 °С.