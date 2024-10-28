Прогноз погоды во Львовской области 29 октября — синоптики предупредили о похолодании

Львовщину сковывает гололед — синоптики указывают на опасность
В Львовской области в понедельник, 29 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Максимальная температура воздуха будет достигать +16 °С. Синоптики предупреждают об опасности, связанной с туманом и гололедицей.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.
Погода на Львовщине 29 октября
Во Львовской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков.
"Утром и днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, на отдельных участках дорог гололед", — предупредили синоптики.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью 0...+5 °С;
- днем +11...+16 °С.
Температура воздуха во Львове:
- ночью +1...+3 °С;
- днем +12...+14 °С.
Синоптики предупреждают об опасности
Завтра, 29 октября, ночью и утром местами туман. Видимость упадет до 200-500 м. На отдельных участках дорог будет гололедица.
Синоптики объявили и уровень опасности.
Ранее мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко рассказала, в какие области может вернуться теплая погода.
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