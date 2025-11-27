Відео
Головна Львів Львівщину скують морози та ожеледиця — прогноз погоди на п'ятницю

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 19:17
Погода у Львові 28 листопада — прогноз синоптиків
Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

У Львівській області 28 листопада прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. Опади не очікуються, проте зберігатиметься слабкий туман.

Про це повідомляють синоптики Львівського РЦГМ.                         

Погода у Львівській області 28 листопада

Уночі та вранці на автошляхах можлива ожеледиця, тож синоптики радять водіям бути обачними. Вітер буде південно-східним зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура у Львівській області 28 листопада. Фото: скриншот

У Львівській області температура повітря вночі становитиме 0...-5 °C, а вдень підвищуватиметься до 0...+5 °C.

Температурна карта України 28 листопада. Фото: Метеопост

У Львові в п'ятницю, 28 листопада вночі прогнозують 0...-2 °C, удень трохи потепліє до +2...+4 °C.

погода Львів Львівська область морози прогнози ожеледиця
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
