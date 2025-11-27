Погода во Львове 28 ноября — прогноз синоптиков

Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области 28 ноября прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями. Осадки не ожидаются, однако будет сохраняться слабый туман.

Об этом сообщают синоптики Львовского РЦГМ.

Погода во Львовской области 28 ноября

Ночью и утром на автодорогах возможна гололедица, поэтому синоптики советуют водителям быть осторожными. Ветер будет юго-восточным со скоростью 5-10 м/с.

Температура во Львовской области 28 ноября. Фото: скриншот

Во Львовской области температура воздуха ночью составит 0...-5 °C, а днем будет повышаться до 0...+5 °C.

Температурная карта Украины 28 ноября. Фото: Метеопост

Во Львове в пятницу, 28 ноября ночью прогнозируют 0...-2 °C, днем немного потеплеет до +2...+4 °C.

