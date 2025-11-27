Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Львовщину скуют морозы и гололед — прогноз погоды на пятницу

Львовщину скуют морозы и гололед — прогноз погоды на пятницу

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 19:17
Погода во Львове 28 ноября — прогноз синоптиков
Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области 28 ноября прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями. Осадки не ожидаются, однако будет сохраняться слабый туман.

Об этом сообщают синоптики Львовского РЦГМ.

Реклама
Читайте также:

Погода во Львовской области 28 ноября

Ночью и утром на автодорогах возможна гололедица, поэтому синоптики советуют водителям быть осторожными. Ветер будет юго-восточным со скоростью 5-10 м/с.

null
Температура во Львовской области 28 ноября. Фото: скриншот

Во Львовской области температура воздуха ночью составит 0...-5 °C, а днем будет повышаться до 0...+5 °C.

null
Температурная карта Украины 28 ноября. Фото: Метеопост

Во Львове в пятницу, 28 ноября ночью прогнозируют 0...-2 °C, днем немного потеплеет до +2...+4 °C.

Напомним, синоптики предупредили жителей Харьковщины об опасном погодном явлении 28 ноября.

Также стало известно, какой будет погода в декабре и ждать ли сильных морозов.

погода Львов Львовская область морозы прогнозы гололедица
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации