Погода во Львове 28 ноября — прогноз синоптиков

Львовщину скуют морозы и гололед — прогноз погоды на пятницу
Во Львовской области 28 ноября прогнозируют облачную погоду с периодическими прояснениями. Осадки не ожидаются, однако будет сохраняться слабый туман.
Об этом сообщают синоптики Львовского РЦГМ.
Погода во Львовской области 28 ноября
Ночью и утром на автодорогах возможна гололедица, поэтому синоптики советуют водителям быть осторожными. Ветер будет юго-восточным со скоростью 5-10 м/с.
Во Львовской области температура воздуха ночью составит 0...-5 °C, а днем будет повышаться до 0...+5 °C.
Во Львове в пятницу, 28 ноября ночью прогнозируют 0...-2 °C, днем немного потеплеет до +2...+4 °C.
