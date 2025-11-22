Відео
Головна Львів Львівщину засипало снігом — в ОВА розкрили наслідки

Львівщину засипало снігом — в ОВА розкрили наслідки

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 16:28
Оновлено: 16:28
Сніг у Львові 22 листопада — які наслідки в місті та області
Засніжений Львів. Фото: Львівська міська рада

У Львові та Львівській області 22 листопада випав перший сніг. Регіон неабияк засніжило, що призвело до відключення електроенергії.

Про це повідомили у Львівській ОВА та Львівській міській раді

Читайте також:

Перший сніг у Львові 22 листопада

В ОВА розповіли, що через несприятливі умови у Львівській області без світла залишилося 159 населених пунктів. За словами очільника адміністрації Максима Козицького, з них 83 повністю без електропостачання, а 76 населених пунктів знеструмлені частково. 

Відомо, що 197 фахів в посиленому режимі працюють над ліквідацією наслідків снігопаду. Також залучили 69 одиниць техніки. 

Львів'ян закликали дотримуватися правил безпеки під час негоди:

  • на вулиці триматися якомога далі від ліній електропередачі, дерев, рекламних щитів та інших металевих конструкцій;
  • не паркувати транспорт під деревами, електромережами та іншими високими конструкціями. 

"Якщо ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як вісьмох метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом", — наголосив Козицький. 

Коли побачили пошкоджені електромережі в ОВА радять одразу повідомляти про ситуацію за номерами:

  • 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно);
  • інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Водночас у ЛМР розповіли, що цієї ночі сніг у Львові прибирали понад тисячу двірників та 68 одиниць техніки.

Перший сніг у Львові 22 листопада
Сніг у Львові 22 листопада. Фото: ЛМР
Снігопад у Львові 22 листопада
Прибирання снігу у Львові. Фото: ЛМР

"Об’їхали разом з головами районів та керівницею департаменту ЖКГ все місто. Від вчорашнього вечора без зупинки падає сніг. На деяких ділянках бачимо проблеми, техніка працює і оперативно вирішуємо. Якщо ви бачите проблемні ділянки, які не врахували — інформуйте на "Гарячу лінію міста" 15−80", — сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Нагадаємо, раніше синоптики назвали регіони, які 22 листопада накриє сніг. Активні атмосферні фронти принесуть різкі зміни та складні умови на дорогах.

Водночас одеситів попереджали, що 23 листопада на місто суне буревій. В регіоні оголосили І рівень небезпечності. 

Львів електроенергія Львівська область сніг опади світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
