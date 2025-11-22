Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Львовскую область засыпало снегом — в ОВА раскрыли последствия

Львовскую область засыпало снегом — в ОВА раскрыли последствия

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 16:28
обновлено: 16:28
Снег во Львове 22 ноября — какие последствия в городе и области
Заснеженный Львов. Фото: Львовский городской совет

Во Львове и Львовской области 22 ноября выпал первый снег. Регион изрядно заснежило, что привело к отключению электроэнергии.

Об этом сообщили во Львовской ОВА и Львовском городском совете.

Реклама
Читайте также:

Первый снег во Львове 22 ноября

В ОВА рассказали, что из-за неблагоприятных условий во Львовской области без света осталось 159 населенных пунктов. По словам главы администрации Максима Козицкого, из них 83 полностью без электроснабжения, а 76 населенных пунктов обесточены частично.

Известно, что 197 специалистов в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий снегопада. Также привлекли 69 единиц техники.

Львовян призвали соблюдать правила безопасности во время непогоды:

  • на улице держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;
  • не парковать транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.

"Если вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, ведь можно получить смертельный удар электротоком", — подчеркнул Козицкий.

Когда увидели поврежденные электросети в ОВА советуют сразу сообщать о ситуации по номерам:

  • 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно);
  • другие номера колл-центра: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

В то же время в ЛГС рассказали, что этой ночью снег во Львове убирали более тысячи дворников и 68 единиц техники.

Перший сніг у Львові 22 листопада
Снег во Львове 22 ноября. Фото: ЛГС
Снігопад у Львові 22 листопада
Уборка снега во Львове. Фото: ЛГС

"Объехали вместе с главами районов и руководительницей департамента ЖКХ весь город. Со вчерашнего вечера без остановки падает снег. На некоторых участках видим проблемы, техника работает и оперативно решаем. Если вы видите проблемные участки, которые не учли — информируйте на "Горячую линию города" 15-80", — сказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Напомним, ранее синоптики назвали регионы, которые 22 ноября накроет снег. Активные атмосферные фронты принесут резкие изменения и сложные условия на дорогах.

В то же время одесситов предупреждали, что 23 ноября на город надвигается ураган. В регионе объявили І уровень опасности.

Львов электроэнергия Львовская область снег осадки свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации