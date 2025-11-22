Снег во Львове 22 ноября — какие последствия в городе и области

Заснеженный Львов. Фото: Львовский городской совет

Во Львове и Львовской области 22 ноября выпал первый снег. Регион изрядно заснежило, что привело к отключению электроэнергии.

Об этом сообщили во Львовской ОВА и Львовском городском совете.

Первый снег во Львове 22 ноября

В ОВА рассказали, что из-за неблагоприятных условий во Львовской области без света осталось 159 населенных пунктов. По словам главы администрации Максима Козицкого, из них 83 полностью без электроснабжения, а 76 населенных пунктов обесточены частично.

Известно, что 197 специалистов в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий снегопада. Также привлекли 69 единиц техники.

Львовян призвали соблюдать правила безопасности во время непогоды:

на улице держаться подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других металлических конструкций;

не парковать транспорт под деревьями, электросетями и другими высокими конструкциями.

"Если вы увидели повреждения электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, ведь можно получить смертельный удар электротоком", — подчеркнул Козицкий.

Когда увидели поврежденные электросети в ОВА советуют сразу сообщать о ситуации по номерам:

0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно);

другие номера колл-центра: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

В то же время в ЛГС рассказали, что этой ночью снег во Львове убирали более тысячи дворников и 68 единиц техники.

"Объехали вместе с главами районов и руководительницей департамента ЖКХ весь город. Со вчерашнего вечера без остановки падает снег. На некоторых участках видим проблемы, техника работает и оперативно решаем. Если вы видите проблемные участки, которые не учли — информируйте на "Горячую линию города" 15-80", — сказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Напомним, ранее синоптики назвали регионы, которые 22 ноября накроет снег. Активные атмосферные фронты принесут резкие изменения и сложные условия на дорогах.

В то же время одесситов предупреждали, что 23 ноября на город надвигается ураган. В регионе объявили І уровень опасности.