Львівська міськрада стягне з підприємства 302 тисяч грн за оренду через суд

Суддівський молоток. Фото: Pxhere

У Львівській області господарський суд захистив інтереси Львівської міської ради, яка вимагала в приватного підприємства стягнути понад 300 тисяч гривень. Підставою став тривалий борг за оренду земельної ділянки у Львові.

Про це йдеться у судовому рішенні, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Йдеться про ділянку площею 0,4084 га, розташовану на вулиці Замарстинівській, яку приватна компанія використовувала для обслуговування багатоквартирного житлового комплексу. Згідно з матеріалами справи, з червня 2023 року до лютого 2024 року ПП "Соната сервіс груп" не сплачувало орендну плату.

У відзиві на позов підприємство заявило, що договір оренди було припинено ще у 2022 році, а саму ділянку вилучено з користування. Однак суд установив, що розірвання договору в установленому законом порядку не відбулося. Також відповідач не надав жодних доказів оплати оренди за вказаний період.

У підсумку суд вирішив стягнути з підприємства 302 124 грн основної заборгованості, 5,9 тис. грн інфляційних втрат, 3,2 тис. грн 3% річних та 4,6 тис. грн судового збору. Загальна сума стягнення перевищила 315 тисяч гривень. Рішення набрало чинності 4 травня, однак може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, на Хмельниччині судили чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння намагався протаранити на машині паркан біля ТЦК.

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