Львовский горсовет взыщет с предприятия 302 тысяч грн за аренду через суд

Судейский молоток. Фото: Pxhere

Во Львовской области хозяйственный суд защитил интересы Львовского городского совета, который требовал у частного предприятия взыскать более 300 тысяч гривен. Основанием стал длительный долг за аренду земельного участка во Львове.

Об этом говорится в судебном решении, которое опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Речь идет об участке площадью 0,4084 га, расположенном на улице Замарстыновской, который частная компания использовала для обслуживания многоквартирного жилого комплекса. Согласно материалам дела, с июня 2023 года до февраля 2024 года ЧП "Соната сервис групп" не платило арендную плату.

В отзыве на иск предприятие заявило, что договор аренды был прекращен еще в 2022 году, а сам участок изъят из пользования. Однако суд установил, что расторжение договора в установленном законом порядке не произошло. Также ответчик не предоставил никаких доказательств оплаты аренды за указанный период.

В итоге суд решил взыскать с предприятия 302 124 грн основной задолженности, 5,9 тыс. грн инфляционных потерь, 3,2 тыс. грн 3% годовых и 4,6 тыс. грн судебного сбора. Общая сумма взыскания превысила 315 тысяч гривен. Решение вступило в силу 4 мая, однако может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался протаранить на машине забор возле ТЦК.

Также на Львовщине судили пенсионера, который пошутил о заминировании ТЦК.