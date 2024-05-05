Львівська міськрада відсудила в освітянки премію, яку та виписала своїй донці

Будівля Галицького районого суду м. Львова. Фото ілюстративне: google maps

Галицький районний суд Львова прийняв рішення скасувати наказ, який передбачав преміювання доньки директорки дитячо-юнацьких та молодіжних клубів Галицького району Олени Горпинюк на суму майже 142 тис. гривень. Тепер жінка має повернути гроші в міський бюджет.

Про це стало відомо з рішення Галицького районого суду м. Львова опублікованого 26 квітня.

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За інформацією, яка надійшла від суду, протягом 2020-2022 років Олена Горпинюк виписувала премії своїй доньці, яка працює в закладі педагогом-організатором. Не зважаючи на відомий конфлікт інтересів, що існує у таких випадках, директорка не повідомила управління молодіжної політики Львівської міської ради про ці дії. Загалом було виписано премій доньці на суму майже 142 тис. гривень.

За рішенням суду, Галицький райсуд визнав директорку установи винною в порушенні вимог щодо запобігання конфлікту інтересів та оштрафував на 5100 гривень. Пізніше це рішення було підтверджено Львівським апеляційним судом. У вересні 2023 року вирішальний крок було зроблено Львівською міськрадою, яка звернулась у суд, аби повернути в міський бюджет незаконно виплачені премії.

В результаті, 23 квітня Галицький райсуд прийняв рішення на користь Львівської міськради, визнавши незаконними накази про преміювання доньки директорки. Тепер Олена Горпинюк зобов'язана повернути всю суму незаконних премій в міський бюджет.

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