Львовский горсовет отсудил у просветительницы премию, которую та выписала своей дочери
Галицкий районный суд Львова принял решение отменить приказ, предполагавший премирование дочери директора детско-юношеских и молодежных клубов Галицкого района Елены Горпинюк на сумму почти 142 тыс. гривен. Теперь женщина должна вернуть деньги в городской бюджет.
Об этом стало известно по решению Галицкого районного суда Львова опубликованного 26 апреля.
Материалы дела
По поступившей от суда информации, в течение 2020-2022 годов Елена Горпинюк выписывала премии своей дочери, которая работает в заведении педагогом-организатором. Несмотря на существующий в таких случаях известный конфликт интересов, директор не сообщила управлению молодежной политики Львовского городского совета об этих действиях. В общей сложности было выписано премий дочери на сумму почти 142 тыс. гривен.
По решению суда, Галицкий райсуд признал директора учреждения виновным в нарушении требований по предотвращению конфликта интересов и оштрафовал на 5100 гривен. Позже это решение было подтверждено Львовским апелляционным судом. В сентябре 2023 года решающий шаг был сделан Львовским горсоветом, который обратился в суд, чтобы вернуть в городской бюджет незаконно выплаченные премии.
В результате 23 апреля Галицкий райсуд принял решение в пользу Львовского горсовета, признав незаконными приказы о премировании дочери директора. Теперь Елена Горпинюк обязана вернуть всю сумму незаконных премий в городской бюджет.
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