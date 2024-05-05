Львовский горсовет отсудил у просветительницы премию, которую та выписала своей дочери

Здание Галицкого районного суда Львова. Фото иллюстративное: google maps

Галицкий районный суд Львова принял решение отменить приказ, предполагавший премирование дочери директора детско-юношеских и молодежных клубов Галицкого района Елены Горпинюк на сумму почти 142 тыс. гривен. Теперь женщина должна вернуть деньги в городской бюджет.

Об этом стало известно по решению Галицкого районного суда Львова опубликованного 26 апреля.

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По поступившей от суда информации, в течение 2020-2022 годов Елена Горпинюк выписывала премии своей дочери, которая работает в заведении педагогом-организатором. Несмотря на существующий в таких случаях известный конфликт интересов, директор не сообщила управлению молодежной политики Львовского городского совета об этих действиях. В общей сложности было выписано премий дочери на сумму почти 142 тыс. гривен.

По решению суда, Галицкий райсуд признал директора учреждения виновным в нарушении требований по предотвращению конфликта интересов и оштрафовал на 5100 гривен. Позже это решение было подтверждено Львовским апелляционным судом. В сентябре 2023 года решающий шаг был сделан Львовским горсоветом, который обратился в суд, чтобы вернуть в городской бюджет незаконно выплаченные премии.

В результате 23 апреля Галицкий райсуд принял решение в пользу Львовского горсовета, признав незаконными приказы о премировании дочери директора. Теперь Елена Горпинюк обязана вернуть всю сумму незаконных премий в городской бюджет.

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