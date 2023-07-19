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Львівська область розпочала відновлювати села на Херсонщині: деталі

19 липня 2023 12:08
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівська область розпочала відновлювати села на Херсонщині: деталі
Зруйнований будинок у Херсонській області. Фото: Херсонська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Львівщина розпочала відновлювати села Таврійське, Нова Зоря та Біла Криниця Херсонької області у межах національного проекту "Пліч-о-пліч". Заголом, Львівська область планує відновити 300 об'єктів на Херсонщині.

Про це повідомив голова Львіської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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Деталі відбудови 

"Фахівці з Львівщини вже побували на місці і вивчили ситуацію. Бригади доставили ремонтні матеріали та починають заміну пошкоджених вікон, дверей та дахів у приватних житлах. Опісля  — візьмуться за капітальне будівництво. Станом на зараз у Таврійському проживає орієнтовно 210 людей, у Новій Зорі — 50. Росіяни пошкодили як приватні будинки, так і школу, народний дім, дитсадок, фельдшерсько-акушерський пункт", — повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Зруйнований будинок у Херсонській області. Фото: Максим Козицький
Зруйнований будинок у Херсонській області. Фото: Максим Козицький 

Додамо, крім Львівщини, до відбудови деокупованих і постраждалих від російської агресії громад Херсонщини долучилися 15 областей України.

Зазначимо, що проєкт "Пліч-о-пліч" з відновлення Херсонщини реалізовують коштом обласних і місцевих бюджетів. Всього планують відбудувати 26 населених пунктів, які не перебувають під постійними обстрілами й куди не дістає артилерія ворога.

Нагадаємо, ми раніше писали, що В Україні почали виплачувати п'ять тисяч гривень на кожного члена сім'ї. Подати заявку на отримання фінансової допомоги можна до кінця серпня. Отримати гроші можуть жителі двох регіонів, а саме Херсонщини та Миколаївщини, адже їхні будинки були затоплені після підриву дамби Каховської ГЕС.

Також, ми раніше писали, що російські окупаційні війська протягом 3 травня завдали 98 ударів по Херсонській області. Усього було випущено 539 снарядів, які убили 23 і поранили 46 людей.

Крім того, ми писали, що внаслідок обстрілу пасажирського поїзда у Херсоні поранено провідника.

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