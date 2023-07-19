Львовская область начала восстанавливать села в Херсонской области: детали

Разрушено здание в Херсонской области. Фото: Херсонская областная прокуратура

Львовщина начала восстанавливать села Таврическое, Новая Заря и Белая Криница Херсонской области в рамках национального проекта "Пліч-о-пліч". В целом, Львовская область планирует восстановить 300 объектов в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Детали восстановления

"Специалисты из Львовщины уже побывали на месте и изучили ситуацию. Бригады доставили ремонтные материалы и начинают замену поврежденных окон, дверей и крыш в частных жилищах. Потом — возьмутся за капитальное строительство. По состоянию на сейчас в Таврическом проживает ориентировочно 210 человек, в Новой Зори 50. Россияне повредили как частные дома, так и школу, народный дом, детсад, фельдшерско-акушерский пункт", — сообщил председатель ЛОВА Максим Козицкий.

Разрушено здание в Херсонской области. Фото: Максим Козицкий

Кроме Львовщины, к восстановлению деоккупированных и пострадавших от российской агрессии общин Херсонщины присоединились 15 областей Украины.

Отметим, что проект "Пліч-о-пліч" по восстановлению Херсонщины реализуют за счет областных и местных бюджетов. Всего планируется отстроить 26 населенных пунктов, которые не находятся под постоянными обстрелами и куда не достает артиллерия врага.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине начали выплачивать пять тысяч гривен на каждого члена семьи. Подать заявку на получение финансовой помощи можно до конца августа. Получить деньги могут жители двух регионов, а именно Херсона и Николаева, ведь их дома были затоплены после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Также мы ранее писали, что российские оккупационные войска в течение 3 мая нанесли 98 ударов по Херсонской области. Всего было выпущено 539 снарядов, убивших 23 и ранивших 46 человек.

Кроме того, мы писали, что в результате обстрела пассажирского поезда в Херсоне ранен проводник.