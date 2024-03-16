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Львівська ОДА допомагає будувати фортифікації на Сумщині — деталі

16 березня 2024 13:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Львівська ОДА допомагає будувати фортифікації на Сумщині — деталі
Будівництво фортифікацій на Сумщині. Фото: Львівська ОДА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Львівська обласна державна адміністрація почала будувати фортифікації на території Сумщини в рамках ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Відтак в області будують три смуги захисту вздовж кордону.

Про це повідомив очільник Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook.

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Будівництво фортифікацій на Сумщині

Згідно з ініціативою Зеленського, вздовж державного кордону планується побудувати три смуги фортифікацій, загальною довжиною понад 2000 кілометрів. Львівська область взяла участь в програмі і тепер допомагає Сумщині.

"Наша зона відповідальності — спорудження таких смуг у межах Сумщини. Щоб організувати процес належним чином, відрядили у Сумську область мого заступника  Юрія Бучка та т.в.о. начальника Управління капітального будівництва Львівської ОДА Романа Дулю", — вказав Козицький. 

Будівництво фортифікацій на Сумщині
Будівництво фортифікацій на Сумщині. Фото: Львівська ОДА
Будівництво фортифікацій на Сумщині
Будівництво фортифікацій на Сумщині. Фото: Львівська ОДА

За його словами, над будівництвом вже працює близько 50 робітників та залучено вісім одиниць техніки.

На додаток, вибухотехнічні спецпідрозділи Львівщини наразі розміновують прифронтові території.

"Маємо всі включитися, щоб нас від країни-тepористки відділяли мури, які неможливо здолати. Як фізичні, так і ментальні", — додав голова ОДА.

Будівництво фортифікацій на Сумщині
Будівництво фортифікацій на Сумщині. Фото: Львівська ОДА
Будівництво фортифікацій на Сумщині
Будівництво фортифікацій на Сумщині. Фото: Львівська ОДА
Скриншот допису Львівської ОДА
Скриншот допису Львівської ОДА

Нагадаємо, Кабмін за дорученням Зеленського виділив рекордну суму для будівництва фортифікацій на Запорізькому напрямку. Загальний бюджет склав 1,3 мільярда гривень.

Також ми писали, що Сили оборони України продовжують зводити фортифікаційні споруди на кордоні з Росією. Зокрема, йдеться про операційну зону ОСУВ "Таврія".

війна
Львів
Україна
Сумська область
будівництво

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