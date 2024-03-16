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Львовская ОГА помогает строить фортификации на Сумщине — детали

16 марта 2024 13:02
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Львовская ОГА помогает строить фортификации на Сумщине — детали
Строительство фортификаций в Сумской области. Фото: Львовская ОГА
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Львовская облгосадминистрация начала строить фортификации на территории Сумщины в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского. Следовательно, в области строят три полосы защиты вдоль границы.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

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Строительство фортификаций в Сумской области

Согласно инициативе Зеленского, вдоль государственной границы планируется построить три полосы фортификаций, общей протяженностью более 2000 километров. Львовская область приняла участие в программе и теперь помогает Сумщине.

"Наша зона ответственности — сооружение таких полос в пределах Сумщины. Чтобы организовать процесс должным образом, отправили в Сумскую область моего заместителя Юрия Бучко и в.и.о. начальника Управления капитального строительства Львовской ОГА Романа Дулю", — указал Козицкий.

Строительство фортификаций в Сумской области
Строительство фортификаций в Сумской области. Фото: Львовская ОГА
Строительство фортификаций в Сумской области
Строительство фортификаций в Сумской области. Фото: Львовская ОГА

По его словам, над строительством уже работает около 50 рабочих и привлечены восемь единиц техники.

Вдобавок, взрывотехнические спецподразделения Львовщины разминируют прифронтовые территории.

"Должны все включиться, чтобы нас от страны-терористки отделяли стены, которые невозможно преодолеть. Как физические, так и ментальные", — добавил глава ОГА.

Строительство фортификаций в Сумской области
Строительство фортификаций в Сумской области. Фото: Львовская ОГА
Строительство фортификаций в Сумской области
Строительство фортификаций в Сумской области. Фото: Львовская ОГА
Скриншот сообщения Львовской ОГА
Скриншот поста Львовской ОГА

Напомним, Кабмин по доверенности Зеленского выделил рекордную сумму для строительства фортификаций на Запорожском направлении. Общий бюджет составил 1,3 миллиарда гривен.

Также мы писали, что Силы обороны Украины продолжают строить фортификационные сооружения на границе с Россией. В частности, речь идет об операционной зоне ОСГВ "Таврия".

война
Львов
Украина
Сумская область
строительство

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