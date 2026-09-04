Вступ під час війни: які факультети обрали у 2026 році у Львівській політехніці

Студенти Львівської політехніки. Фото: соцмережі

Вступники Львівської політхеніки все частіше обирають інженерні професії, хоча лідерами залишаються психологія, менеджмент, право та сфера IT, яка активно підлаштовується під вплив штучного інтелекту. Втім нині найменший попит серед студентів мають транспорт і матеріалознавство.

Про це Новини.LIVE розповіла очільниця "Львівської політехніки" Наталя Шаховська на заході Forbes.

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Які спеціальності в університеті Львівська політехніка користуються попитом в 2026 році

За словами керівниці навчального закладу, інтереси абітурієнтів охоплюють як гуманітарні, так і практичні технологічні напрямки.

"Серед вступників традиційно у нашому університеті популярні IT, психологія, право, менеджмент. А також тішить, що популярні також інженерні спеціальності такі як електроніка, будівництво, автоматизація, хімічніі технології", — зазначила Шаховська.

Попри значні трансформації ринку праці та стрімкий розвиток комп'ютерних систем, технічний профіль все ще актуальний, де змінюються лише внутрішні вимоги до розробників. Відповідаючи на запитання щодо доцільності вибору комп'ютерних спеціальностей у порівнянні з минулим десятиліттям, очільниця університету наголосила: "IT трансформується. Оскільки ми бачимо засилля штучного інтелекту, але необхідно також і тих розробників, які розроблятимуть нові моделі".

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На противагу поширеним фахам, низка важливих для промисловості та виробництва напрямів не викликала інтересу у вступників.

Як констатувала ректорка вишу, окремі освітні програми залучили найменшу кількість першокурсників.

"Найменше в нас вступило на матеріалознавство, на жаль. І на транспорт та технології, зокрема залізничний транспорт", — повідомила вона.

Проблематику змін у вищій школі та збереження людського капіталу країни обговорювали на конференції Forbes Ukraine University. Подія об'єднала власників бізнесу, ректорів та проректорів для напрацювання нових підходів до навчання, обговорення роботи університетів попри війну та вибудовування ефективної системи взаємодії академічного середовища з підприємницьким сектором.

Новини.LIVE повідомляли, що Міносвіти запропонувало університетам зробити суботи навчальними днями восени 2026 року та навесні 2027-го. Відомство вже надіслало відповідного листа ректорам, проте це лише порада. Тому остаточний графік занять кожен виш визначатиме самостійно.

Водночас для українського студентства підготували приємні новини щодо стипендій. Із 1 вересня академічні стипендії зросли рівно вдвічі причому виплати підняли як для студентів класичних університетів, так і для тих, хто навчається в коледжах чи закладах професійної освіти.