Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Львовский политех: какие специальности самые популярные и наоборот

Львовский политех: какие специальности самые популярные и наоборот

Ua ru
4 сентября 2026 08:04
Поступление во время войны: какие факультеты выбрали в 2026 году во Львовской политехнике
Студенты Львовской политехники. Фото: социальные сети

Абитуриенты Львовского политехнического университета всё чаще выбирают инженерные специальности, хотя лидерами по-прежнему остаются психология, менеджмент, право и сфера ИТ, которая активно адаптируется к влиянию искусственного интеллекта. Впрочем, в настоящее время наименьшим спросом среди студентов пользуются транспорт и материаловедение.

Об этом Новини.LIVE рассказала руководительница «Львовской политехники» Наталья Шаховская на мероприятии Forbes.

Реклама

Какие специальности в университете "Львовская политехника" пользуются спросом в 2026 году

По словам руководителя учебного заведения, интересы абитуриентов охватывают как гуманитарные, так и практические технологические направления.

"Среди абитуриентов в нашем университете традиционно популярны IT, психология, право, менеджмент. А также радует, что популярны и инженерные специальности, такие как электроника, строительство, автоматизация, химические технологии", — отметила Шаховская.

Несмотря на значительные изменения на рынке труда и стремительное развитие компьютерных систем, технический профиль по-прежнему актуален, при этом меняются лишь внутренние требования к разработчикам. Отвечая на вопрос о целесообразности выбора компьютерных специальностей по сравнению с прошлым десятилетием, руководительница университета подчеркнула: "ИТ трансформируется. Поскольку мы наблюдаем доминирование искусственного интеллекта, но также необходимы и те разработчики, которые будут создавать новые модели".

Читайте также:

В отличие от популярных специальностей, ряд важных для промышленности и производства направлений не вызвал интереса у абитуриентов.

Как отметила ректор вуза, отдельные образовательные программы привлекли наименьшее количество первокурсников.

"К сожалению, меньше всего у нас поступило на материаловедение. И на транспорт и технологии, в частности железнодорожный транспорт", — сообщила она.

Проблематику изменений в высшей школе и сохранения человеческого капитала страны обсуждали на конференции Forbes Ukraine University. Мероприятие объединило владельцев бизнеса, ректоров и проректоров для выработки новых подходов к обучению, обсуждения работы университетов в условиях войны и построения эффективной системы взаимодействия академической среды с предпринимательским сектором.

Новини.LIVE сообщали, что Минобразования предложило университетам сделать субботы учебными днями осенью 2026 года и весной 2027-го. Ведомство уже направило соответствующее письмо ректорам, однако это лишь рекомендация. Поэтому окончательный график занятий каждый вуз будет определять самостоятельно.

В то же время для украинского студенчества подготовили приятные новости о стипендиях. С 1 сентября академические стипендии выросли ровно вдвое, причем выплаты увеличили как для студентов классических университетов, так и для тех, кто учится в колледжах или учреждениях профессионального образования.

Львов студенты учеба высшее образование Львовский политехнический университет
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации