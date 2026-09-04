Поступление во время войны: какие факультеты выбрали в 2026 году во Львовской политехнике

Студенты Львовской политехники. Фото: социальные сети

Абитуриенты Львовского политехнического университета всё чаще выбирают инженерные специальности, хотя лидерами по-прежнему остаются психология, менеджмент, право и сфера ИТ, которая активно адаптируется к влиянию искусственного интеллекта. Впрочем, в настоящее время наименьшим спросом среди студентов пользуются транспорт и материаловедение.

Об этом Новини.LIVE рассказала руководительница «Львовской политехники» Наталья Шаховская на мероприятии Forbes.

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Какие специальности в университете "Львовская политехника" пользуются спросом в 2026 году

По словам руководителя учебного заведения, интересы абитуриентов охватывают как гуманитарные, так и практические технологические направления.

"Среди абитуриентов в нашем университете традиционно популярны IT, психология, право, менеджмент. А также радует, что популярны и инженерные специальности, такие как электроника, строительство, автоматизация, химические технологии", — отметила Шаховская.

Несмотря на значительные изменения на рынке труда и стремительное развитие компьютерных систем, технический профиль по-прежнему актуален, при этом меняются лишь внутренние требования к разработчикам. Отвечая на вопрос о целесообразности выбора компьютерных специальностей по сравнению с прошлым десятилетием, руководительница университета подчеркнула: "ИТ трансформируется. Поскольку мы наблюдаем доминирование искусственного интеллекта, но также необходимы и те разработчики, которые будут создавать новые модели".

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В отличие от популярных специальностей, ряд важных для промышленности и производства направлений не вызвал интереса у абитуриентов.

Как отметила ректор вуза, отдельные образовательные программы привлекли наименьшее количество первокурсников.

"К сожалению, меньше всего у нас поступило на материаловедение. И на транспорт и технологии, в частности железнодорожный транспорт", — сообщила она.

Проблематику изменений в высшей школе и сохранения человеческого капитала страны обсуждали на конференции Forbes Ukraine University. Мероприятие объединило владельцев бизнеса, ректоров и проректоров для выработки новых подходов к обучению, обсуждения работы университетов в условиях войны и построения эффективной системы взаимодействия академической среды с предпринимательским сектором.

Новини.LIVE сообщали, что Минобразования предложило университетам сделать субботы учебными днями осенью 2026 года и весной 2027-го. Ведомство уже направило соответствующее письмо ректорам, однако это лишь рекомендация. Поэтому окончательный график занятий каждый вуз будет определять самостоятельно.

В то же время для украинского студенчества подготовили приятные новости о стипендиях. С 1 сентября академические стипендии выросли ровно вдвое, причем выплаты увеличили как для студентов классических университетов, так и для тех, кто учится в колледжах или учреждениях профессионального образования.