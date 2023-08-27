Львівська поліція у 2023 році закупила автівок на понад 10 мільйонів
У 2023 році поліція Львова уклала щонайменше дев'ять угод про закупівлю автомобілів. Загальна вартість нових службових авто сягає понад 10 мільйонів гривень.
Про це свідчать тендерні закупівлі на Prozorro.
Що відомо про авто для львівської поліції
Упродовж 2023 року львівська поліція неодноразово здійснювала закупівлі легкових автомобілів. Так, від початку року улали дев'ять угод на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.
Виходячи з тендерної документації не рідко єдиним учасником, а відповідно і переможцем у конкурсах є одна і та ж фірма. У січні цей золотий квиток витягнула львівська компанія "Ю.Р.К." — за один автомобіль учасник тендеру запропонував ціну 791 400 гривень, що було навіть нижче очікуваної вартості.
Наступну закупівлю вже в березні також здійснили через цю ж фірму. І знову покупка була вигідною — очікувана вартість за авто була 735 000 гривень, в той час як "Ю.Р.К." продала автівку за 791 400.
А вже через три дні, 24 березня 2023 року оголосили новий тендер про закупівлю ще одного авто. Цього разу єдиним учасником була луцька компанія "Луцьк Експо". Тоді поліція придбала машину за 970 774 гривні.
Ще через 10 днів знову оголосили тендер. 7 квітня ТОВ "Ю.Р.К." подалось на конкурс. А вже 13 стало його переможцем з пропозицією знову на кілька тисяч меншою за очікувану вартість — 838 320 грн.
До того у тендері, оголошеному 27 квітня ця ж фірма знову здобула, вже четверту перемогу.
Це не єдиний тендер оголошений у травні. Пропозицію знову внесла одна єдина фірма. Цього разу ТзОВ "Ілта Львів". Легковик коштував 690 900 гривень. Компанія є постачальником автомобілів Peugeot.
Також 30 травня поліція опублікувала тендер на закупівлю одразу двох автомобілів. На конкурс відгукнулось приватне підприємство "Галич-Моторс" запропонувавши ціну 1 мільйон 729 тисяч гривень. І вже традиційно єдиний учасник здобув перемогу.
До того ж у "Галич-Моторс" поліція придбала ще одне авто у червні. А згодом і ще 3 автомобілі вартістю 2 762 400 гривень.
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Перемога "Галич-Моторс" 26 червня. Фото: скриншот сайту Prozorro
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Перемога "Галич-Моторс" 25 липня. Фото: скриншот сайту Prozorro
Нагадаємо, на Харківщині поліція викрила чоловіка, що зберігав вдома боєприпаси.