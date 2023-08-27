Львовская полиция в 2023 году закупила автомобилей более чем на 10 миллионов

Патрульная у машины. Иллюстративное фото: полиция

В 2023 году полиция Львова заключила не менее девять соглашений о закупке автомобилей. Общая стоимость новых служебных автомобилей составляет более 10 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют тендерные закупки на Prozorro.

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В 2023 году львовская полиция неоднократно осуществляла закупки легковых автомобилей. Так, с начала года заключили девять сделок на общую сумму более 10 миллионов гривен.

Исходя из тендерной документации, не редко единственным участником, а соответственно и победителем в конкурсах является одна и та же фирма. В январе этот золотой билет вытащила львовская компания "Ю.Р.К." — за один автомобиль участник тендера предложил цену 791 400 гривен, что даже ниже ожидаемой стоимости.

Тендер выигран ООО "Ю.Р.К." в январе. Фото: скриншот сайту Prozorro

Следующую закупку уже в марте также совершили через эту же фирму. И снова покупка была выгодной — ожидаемая стоимость за авто была 735 000 гривен, в то время как "Ю.Р.К." продала автомобиль за 791 400.

Тендер выигран ООО "Ю.Р.К." в марте. Фото: скриншот сайту Prozorro

А уже через три дня, 24 марта 2023 года, объявили новый тендер о закупке еще одного авто. В этот раз единственным участником была луцкая компания "Луцк Экспо". Тогда полиция приобрела машину за 970 774 гривны.

Результаты тендера, объявленного 24 марта. Фото: скриншот сайту Prozorro

Еще через 10 дней снова объявили тендер. 7 апреля ООО "Ю.Р.К." подалось на конкурс. А уже 13 стало его победителем с предложением снова на несколько тысяч меньше ожидаемой стоимости — 838 320 грн.

Третья победа ООО "Ю.Р.К." в 2023 году. Фото: скриншот сайту Prozorro

К тому же в тендере, объявленном 27 апреля эта же фирма снова одержала уже четвертую победу.

Победа ООО "Ю.Р.К." 11 мая. Фото: скриншот сайту Prozorro

Это не единственный тендер, объявленный в мае. Предложение снова внесла одна единственная фирма. На этот раз ООО "Илта Львов". Легковушка стоила 690 900 гривен. Компания является поставщиком автомобилей Peugeot.

Предложение ООО "Илта Львов" в мае 2023 года. Фото: скриншот сайту Prozorro

Также 30 мая полиция опубликовала тендер на закупку сразу двух автомобилей. На конкурс откликнулось частное предприятие "Галич-Моторс", предложив цену 1 миллион 729 тысяч гривен. И уже традиционно единственный участник одержал победу.

Победа "Галич-Моторс" 13 июня. Фото: скриншот сайту Prozorro

К тому же у "Галич-Моторс" полиция приобрела еще один автомобиль в июне. А впоследствии и еще 3 автомобиля стоимостью 2 762 400 гривен.

Победа "Галич-Моторс" 26 июня. Фото: скриншот сайту Prozorro

Победа "Галич-Моторс" 25 июля. Фото: скриншот сайту Prozorro 1/2 _ 2

Напомним, в Харьковской области полиция разоблачила мужчину, хранившего дома боеприпасы.