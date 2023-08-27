Львовская полиция в 2023 году закупила автомобилей более чем на 10 миллионов
В 2023 году полиция Львова заключила не менее девять соглашений о закупке автомобилей. Общая стоимость новых служебных автомобилей составляет более 10 миллионов гривен.
Об этом свидетельствуют тендерные закупки на Prozorro.
Что известно об автомобиле для львовской полиции
В 2023 году львовская полиция неоднократно осуществляла закупки легковых автомобилей. Так, с начала года заключили девять сделок на общую сумму более 10 миллионов гривен.
Исходя из тендерной документации, не редко единственным участником, а соответственно и победителем в конкурсах является одна и та же фирма. В январе этот золотой билет вытащила львовская компания "Ю.Р.К." — за один автомобиль участник тендера предложил цену 791 400 гривен, что даже ниже ожидаемой стоимости.
Следующую закупку уже в марте также совершили через эту же фирму. И снова покупка была выгодной — ожидаемая стоимость за авто была 735 000 гривен, в то время как "Ю.Р.К." продала автомобиль за 791 400.
А уже через три дня, 24 марта 2023 года, объявили новый тендер о закупке еще одного авто. В этот раз единственным участником была луцкая компания "Луцк Экспо". Тогда полиция приобрела машину за 970 774 гривны.
Еще через 10 дней снова объявили тендер. 7 апреля ООО "Ю.Р.К." подалось на конкурс. А уже 13 стало его победителем с предложением снова на несколько тысяч меньше ожидаемой стоимости — 838 320 грн.
К тому же в тендере, объявленном 27 апреля эта же фирма снова одержала уже четвертую победу.
Это не единственный тендер, объявленный в мае. Предложение снова внесла одна единственная фирма. На этот раз ООО "Илта Львов". Легковушка стоила 690 900 гривен. Компания является поставщиком автомобилей Peugeot.
Также 30 мая полиция опубликовала тендер на закупку сразу двух автомобилей. На конкурс откликнулось частное предприятие "Галич-Моторс", предложив цену 1 миллион 729 тысяч гривен. И уже традиционно единственный участник одержал победу.
К тому же у "Галич-Моторс" полиция приобрела еще один автомобиль в июне. А впоследствии и еще 3 автомобиля стоимостью 2 762 400 гривен.
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Победа "Галич-Моторс" 26 июня. Фото: скриншот сайту Prozorro
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Победа "Галич-Моторс" 25 июля. Фото: скриншот сайту Prozorro
Напомним, в Харьковской области полиция разоблачила мужчину, хранившего дома боеприпасы.