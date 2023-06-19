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Львівська залізниця обладнала вагони для велосипедистів

19 червня 2023 15:07
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Марта Байдака
Журналіст
Львівська залізниця обладнала вагони для велосипедистів
Чоловік їде на велосипеді. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Львівська залізниця обладнана декілька потягів вагонанми для велосипедистів. Вартість перевезення велосипеда у розібраному та впакованому вигляді як ручної поклажі становить половину вартості повного квитка. 

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністрації

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Деталі перевезення велосипедів

"Досліджувати Львівщину на велосипеді — гарний приклад активного дозвілля. Звісно, можна брати "залізних коней" напрокат у місті, селі, де ви зупинилися для відпочинку, та не скрізь облаштовані подібні пункти. Тому, як варіант, дібратись до різних куточків області з двоколісним можна залізницею", — зазначає Тарас Лозинський, керівник управління туризму та курортів Львівської ОВА.

У яких поїздах доступний сервіс:

  • Регіональний поїзд №804/803 Рівне-Львів (щоденно, крім суботи)
  • Регіональний поїзд №804/803 Львів-Рівне (по п’ятницях та неділях)
  • Регіональний поїзд №806/805 Рівне-Львів (по п’ятницях та неділях)
  • Регіональний поїзд №806/805 Львів-Рівне (щоденно, крім суботи)

На території Львівщини вищезазначені потяги зупиняються на станції Підзамче, Красне та Броди.

В адміністарції додають, зважаючи на технологічні потреби та технічні можливості залізниці, деякі рейси у зазначених напрямках здійснюють поїзди без вагонів зі спеціальними кріпленнями для перевезення велосипедів.

Вартість квитка з велосипедом

Вартість перевезення велосипеда у розібраному та впакованому вигляді як ручної поклажі становить половину вартості повного квитка. Ціна перевезення велосипеда у зібраному вигляді (на ходу), як ручної поклажі, розмір якої перевищує встановлену норму ручної поклажі, дорівнює вартості повного квитка. Дозволяється безоплатне перевезення за рахунок норми ручної поклажі (велосипеда в розібраному та впакованому вигляді) за умови, що його розмір відповідає нормі ручної поклажі. Велосипед у зібраному вигляді (на ходу) перевозиться як надлишок ручної поклажі в тамбурі вагона (не більше одного на тамбур) або у місцях, обладнаних для розміщення велосипедів.

Нагадаємо, ми раніше писали, що 12 червня Укрзалізниця в тестовому режимі запустила вагон з купе для жінок. Зазначається, що вони розміщуватимуться в потягах дальнього прямування.

Також ми писали, що під час чергової позапланової перевірки однієї з баз довготривалого зберігання локомотивів Укрзалізниці керівництво викрило схему розкрадання майна. Збитки можуть сягати понад 10 млн грн.

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