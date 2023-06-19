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Львовская железная дорога оборудовала вагоны для велосипедистов

19 июня 2023 15:07
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Марта Байдака
Журналист
Львовская железная дорога оборудовала вагоны для велосипедистов
Человек едет на велосипеде. Фото: ЛОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Львовская железная дорога оборудовала несколько поездов вагонами для велосипедистов. Стоимость перевозки велосипеда в разобранном и упакованном виде в качестве ручной клади составляет половину стоимости полного билета.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации.

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Детали перевозки велосипедов

"Исследовать Львовщину на велосипеде — хороший пример активного досуга. Конечно можно брать "железных коней" напрокат в городе, деревне, где вы остановились для отдыха, но не везде обустроены подобные пункты. Поэтому, как вариант, добраться в разные уголки области с двухколесным можно по железной дороге", — отмечает Тарас Лозинский, руководитель управления туризма и курортов Львовской ОВА.

В каких поездах доступен сервис:

  • Региональный поезд №804/803 Ровно — Львов (ежедневно, кроме субботы)
  • Региональный поезд №804/803 Львов — Ровно (по пятницам и воскресеньям)
  • Региональный поезд №806/805 Ровно — Львов (по пятницам и воскресеньям)
  • Региональный поезд №806/805 Львов — Ровно (ежедневно, кроме субботы)

На территории Львовщины вышеперечисленные поезда останавливаются на станции Пидзамче, Красное и Броды.

В администрации добавляют, ввиду технических возможностей железной дороги некоторые рейсы в указанных направлениях совершают поезда без вагонов со специальными креплениями для перевозки велосипедов.

Стоимость билета с велосипедом

Стоимость перевозки велосипеда в разобранном и упакованном виде в качестве ручной клади составляет половину стоимости полного билета. Цена перевозки велосипеда в собранном виде (на ходу) как ручной клади, размер которой превышает установленную норму ручной клади, равна стоимости полного билета. Разрешается бесплатная перевозка за счет нормы ручной клади (велосипеда в разобранном и упакованном виде) при условии, что ее размер соответствует норме ручной клади. Велосипед в собранном виде (на ходу) перевозится как избыток ручной клади в тамбуре вагона (не более одного на тамбур) или в местах, оборудованных для размещения велосипедов.

Напомним, мы ранее писали, что 12 июня Укрзализныця в тестовом режиме запустила вагон из купе для женщин. Отмечается, что они будут размещаться в поездах дальнего следования.

Также мы писали, что во время очередной внеплановой проверки одной из баз долговременного хранения локомотивов Укрзализныци руководство разоблачило схему хищения имущества. Ущерб может достигать более 10 млн грн.

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