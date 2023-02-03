"Львівська залізниця" попереджає про зміни у розкладі руху приміських поїздів
"Львівська залізниця" попередила про зміни у розкладі руху приміських поїздів. Зокрема, вони повʼязані з ремонтами рухомового складу та об’єктів інфраструктури.
Перелік
Впродовж 6-8 лютого цього року приміський поїзд № 6021 сполученням Львів – Сянки курсуватиме лише до ст. Старий Самбір, зворотно зі ст. Старий Самбір – за розкладом поїзда № 6022;
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Натомість,11 та 12 лютого не курсуватиме поїзд № 6056 сполученням Львів – Сокаль;
Окрім того,12 та 13 лютого не курсуватиме поїзд № 6053 сполученням Сокаль – Львів.
Нагадаємо, раніше ми писали що Укрзалізниця повідомила про затримку потягів.