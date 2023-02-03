Зміни повʼязані з ремонтами рухомового складу

"Львівська залізниця" попередила про зміни у розкладі руху приміських поїздів. Зокрема, вони повʼязані з ремонтами рухомового складу та об’єктів інфраструктури.

Перелік

Впродовж 6-8 лютого цього року приміський поїзд № 6021 сполученням Львів – Сянки курсуватиме лише до ст. Старий Самбір, зворотно зі ст. Старий Самбір – за розкладом поїзда № 6022;

Натомість,11 та 12 лютого не курсуватиме поїзд № 6056 сполученням Львів – Сокаль;

Окрім того,12 та 13 лютого не курсуватиме поїзд № 6053 сполученням Сокаль – Львів.

Нагадаємо, раніше ми писали що Укрзалізниця повідомила про затримку потягів.