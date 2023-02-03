"Львовская железная дорога" предупреждает об изменениях в расписании движения пригородных поездов
"Львовская железная дорога" предупредила об изменениях в расписании движения пригородных поездов. В частности, они связаны с ремонтом подвижного состава и объектами инфраструктуры.
Список
В течение 6-8 февраля этого года пригородный поезд № 6021 сообщением Львов – Сянки будет курсировать только в ст. Старый Самбор, обратно со ст. Старый Самбор – по расписанию поезда № 6022;
-
Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации
-
Кровь из носа и стертые пальцы: Дорофеева показала последствия съемок нового клипа "Вотсап"
-
Во Львове попрощаются с пятью Героями, защищавшими Украину
-
Эксперт рассказал, когда ВСУ начнут большое контрнаступление
-
"Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными
-
Экс-главе Херсонской ОВА объявили подозрение: в чем его обвиняют
-
Мы не напуганы, мы не боимся кремля, — президент Евросовета
-
История и искусство у блекаут: одесские благотворители приобрели генераторы для музеев Украины
-
Не прошел и год: британский бренд Paul Smith уходит с российского рынка после громкого скандала
-
Во Львове психологи будут бесплатно работать с детьми, которые потеряли родных на войне
11 и 12 февраля не будет курсировать поезд № 6056 сообщением Львов – Сокаль;
Кроме того, 12 и 13 февраля не будет курсировать поезд № 6053 сообщением Сокаль – Львов.
Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця сообщила о задержке поездов.