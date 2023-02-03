Изменения, связанные с ремонтами подвижного состава

"Львовская железная дорога" предупредила об изменениях в расписании движения пригородных поездов. В частности, они связаны с ремонтом подвижного состава и объектами инфраструктуры.

Список

В течение 6-8 февраля этого года пригородный поезд № 6021 сообщением Львов – Сянки будет курсировать только в ст. Старый Самбор, обратно со ст. Старый Самбор – по расписанию поезда № 6022;

11 и 12 февраля не будет курсировать поезд № 6056 сообщением Львов – Сокаль;

Кроме того, 12 и 13 февраля не будет курсировать поезд № 6053 сообщением Сокаль – Львов.

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця сообщила о задержке поездов.