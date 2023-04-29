Львівське кафе звільнило баристу через дописи у Twitter

Бариста Юлія, з якою розірвало співпрацю львівське кафе. Фото: Twitter / Jesus Mother

Львівське кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club відмовилося від співпраці з баристою Юлією через її пости в Twitter, у яких дівчина насміхається з фемінізму й ЛГБТ та засуджує дівчат, яких принижували на "вечірках блогерів". Після цього закладу почали надходити погрози.

Про це повідомляє zahid.net.

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Звільнення через дописи у Twitter

Дівчина у Twitter називає феміністок "мавпами", які "гірше русні", а фемінізм — "нав'язуванням всратої ідеології соціуму". Також вона засуджує дівчат, яких знімали непритомними на "вечірках блогерів": мовляв, резонанс у цій ситуації створений штучно, а відео були постановними.

Дописи дівчини у мережі. Фото: скріншот

Дописи дівчини у мережі. Фото: скріншот

Після звільнення Юлія дала інтерв'ю для YouTube-каналу "Неавторка", у якому розповіла, що завершила півтора денне стажування і почала працювати у кафе неофіційно. Скандал виник, коли 18 квітня на сторінці закладу у Tik-Tik користувачі впізнали Юлію на відео і висловили обурення через її пости у соцмережах. Тоді кафе розірвало співпрацю з дівчиною.

Дописи дівчини у мережі. Фото: скріншот

Сама Юлія заявляє, що не транслювала свою думку на роботі та не розповідала про свої соцмережі.

"Мій тато військовий. Він знає про цю ситуацію. Він не зрозумів, в чому проблема. Я сказала, що проти фемінізму, бо це зараз це ні*рена не фемінізм, бо це презумпція вини чоловіків. Ті, хто скаржився, навіть не ходять в цей заклад", — каже дівчина в інтерв'ю.

Юлія переконана, що її звільнили "ні за що", і переймається, що ситуація може вплинути на майбутні пошуки роботи.

"Бажаю цьому закладу успіхів у голодних іграх, бо я знаю, що їм погрожували підпалом. У мене є острах, що це може вплинути на мій подальший пошук роботи. Одне діло оцінювати людські якості, а друге робочі, а третє — світогляд", — вважає вона.

Реакція закладу

Кафе оприлюднило офіційну заяву, в якій наголосило, що прагне сходитися у цінностях зі своїми працівниками, і що йому важлива репутація. У закладі розповіли, що Юлія проходила в них стажування.

"На останній стадії ми зрозуміли, що ця людина не відповідає стандартам, як професійної етики, так і необхідним професійним навичкам, починаючи від помилок в додаванні інгредієнтів і завершуючи професійною комунікацією", — йдеться в заяві кафе.

У закладі також повідомили, що після інциденту їм почали надходити погрози "від різних радикальних груп щодо підпалу нашого закладу, розбиття вікон та погрози фізичної розправи". Кафе переконане, що причиною погроз є розірвання співпраці з Юлією.

"Ми вважаємо це неприпустимим і будемо звертатися у правоохоронні органи", — заявили в закладі.

Скриншот погроз, які находили закладу. Фото: Instagram / lbwpc.ua

Нагадаємо, наприкінці січня мережею почали ширитися фото з "п'яних вечірок", де непритомні дівчата піддаються насиллю та приниженню. Організаторами таких секс-вечірок була група молодиків віком 19-20 років з Івано-Франківська, які переїхали в Київ.