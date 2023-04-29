Львовское кафе уволило баристу из-за сообщений в Twitter
Львовское кафе Late Breakfast Wine&Pizza Club отказалось от сотрудничества с баристой Юлией из-за ее постов в Twitter, в которых девушка насмехается над феминизмом и ЛГБТ и осуждает девушек, которых унижали на "вечерках блогеров". После этого заведения начали поступать угрозы.
Об этом сообщает zahid.net.
Увольнение через сообщения в Twitter
Девушка в Twitter называет феминисток "обезьянами", которые "хуже русны", а феминизм — "навязыванием всратой идеологии социума". Также она осуждает девушек, которых снимали без сознания на "вечеринках блогеров": мол, резонанс в этой ситуации создан искусственно, а видео были постановочные.
После увольнения Юлия дала интервью для YouTube-канала "Неавторка", в котором рассказала, что завершила полторы дневную стажировку и начала работать в кафе неофициально. Скандал возник, когда 18 апреля на странице заведения в Tik-Tik пользователи узнали Юлию на видео и выразили возмущение из-за ее постов в соцсетях. Тогда кафе разорвало сотрудничество с девушкой.
Сама Юлия заявляет, что не транслировала свое мнение на работе и не рассказывала о своих соцсетях.
"Мой папа военный. Он знает об этой ситуации. Он не понял, в чем проблема. Я сказала, что против феминизма, потому что это сейчас н*хрена не феминизм, потому что это презумпция вины мужчин. Те, кто жаловался, даже не ходят в это заведение", — говорит девушка в интервью.
Юлия убеждена, что ее уволили "ни за что", и переживает, что ситуация может повлиять на будущие поиски работы.
"Желаю этому заведению успехов в голодных играх, потому что я знаю, что им угрожали поджогом. У меня есть страх, что это может повлиять на мой дальнейший поиск работы. Одно дело оценивать человеческие качества, а другое рабочие, а третье — мировоззрение", — считает она.
Реакция заведения
Кафе обнародовало официальное заявление, в котором подчеркнуло, что стремится сходиться в ценностях со своими работниками и что ему важна репутация. В заведении рассказали, что Юлия проходила у них стажировку.
"На последней стадии мы поняли, что этот человек не отвечает стандартам как профессиональной этики, так и необходимым профессиональным навыкам, начиная от ошибок в добавлении ингредиентов и завершая профессиональной коммуникацией", — говорится в заявлении кафе.
В заведении также сообщили, что после инцидента им начали поступать угрозы "от различных радикальных групп по поводу поджога нашего заведения, разбиения окон и угрозы физической расправы". Кафе убеждено, что причиной угроз является расторжение сотрудничества с Юлией.
"Мы считаем это недопустимым и будем обращаться в правоохранительные органы", — заявили в заведении.
Напомним, в конце января сетью начали распространяться фото с "пьяных вечеринок", где девушки без сознания подвергаются насилию и унижению. Организаторами таких секс-вечеринок была группа молодых людей в возрасте 19-20 лет из Ивано-Франковска, которые переехали в Киев.