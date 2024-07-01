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Львівські дошкільнята зібрали понад мільйон гривень на дрони для ЗСУ

1 липня 2024 14:08
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Kinder FEST у Львові — вихованці дитсадків зібрали понад мільйон гривень для військових
У Львові відбувся Kinder FEST. Фото: Львівська міська рада
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Львові вихованці дитячих садків разом із батьками та вихователями зібрали понад один мілйьон гривень на дрони для військових. Кошти зібрали під час дитячого фестивалю Kinder FEST, який проводився на 11 локаціях міста.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у понеідлок, 1 червня.

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У неділю, 30 червня, на 11 локаціях у Львові відбувся Kinder FEST, де діти проводили час зі своїми батьками та вихователями. Найменші ж змагалися у спортивних естафетах, вболівали одне за одного, куштували смаколики і в такий спосіб збирали кошти на допомогу українським військовим.

Львівські дошкільнята зібрали понад мільйон гривень на дрони для ЗСУ - фото 1
Kinder FEST у Львові. Фото:  Львівська міська рада

"Ми маємо добру традицію проведення благодійних ярмарків у школах, тому вирішили організувати схожу подію для наймолодших діток. Фестиваль пройшов ще краще, ніж ми очікували. Діти і дорослі весело провели час та зібрали мільйон гривень для захисників, це неймовірно! Дякуємо всіх, хто провів цей день на Kinder FEST", — зазначив начальник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Львівські дошкільнята зібрали понад мільйон гривень на дрони для ЗСУ - фото 2
Вихованці дитсадків у Львові на фестивалі Kinder FEST. Фото: Львівська міська рада

Дошкільнятам вдалося зібрати 1 035 452 гривень, які вони направлять на закупівлю FPV-дронів для бригад десантно-штурмових військ в межах програми "Помста Лева".

Львівські дошкільнята зібрали понад мільйон гривень на дрони для ЗСУ - фото 3
Дошкільнята, які брал участь у спортивних змаганнях. Фото: Львівська міська рада

Нагадаємо, відома українська співачка Ірина Федишин активно підтримує наших військових. Зірка зібрала у своєму музичному турі Америкою та Канадою більше 300 тисяч доларів, на які придбала авто для ЗСУ.

Раніше ми писали, що в Одесі мітингувальники провели акцію "Гроші на ЗСУ". Серед головних їхніх вимог є виділення з бюджету коштів на ЗСУ, а не на ремонти судів, бруківку та озеленення.

ЗСУ діти Львів фінансова допомога гроші Україна фестиваль дитячі садочки дрони допомога військовим

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