Kinder FEST во Львове — воспитанники детсадов собрали более миллиона гривен для военных

Во Львове прошел Kinder FEST. Фото: Львовский городской совет

Во Львове воспитанники детских садов вместе с родителями и воспитателями собрали более миллиона гривен на дроны для военных. Денежные средства собрали во время детского фестиваля Kinder FEST, который проводился на 11 локациях города.

Об этом сообщила прессслужба Львовского городского совета в понедельник, 1 июня.

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В воскресенье, 30 июня, на 11 локациях во Львове прошел Kinder FEST, где дети проводили время со своими родителями и воспитателями. Самые младшие же соревновались в спортивных эстафетах, болели друг за друга, пробовали вкусности и таким образом собирали средства на помощь украинским военным.

Kinder FEST во Львове. Фото: Львовский городской совет

"Мы имеем хорошую традицию проведения благотворительных ярмарок в школах, поэтому решили организовать подобное событие для самых молодых детей. Фестиваль прошел еще лучше, чем мы ожидали. Дети и взрослые весело провели время и собрали миллион гривен для защитников, это невероятно! Спасибо всем, кто провел этот день на Kinder FEST" , — отметил начальник управления образования Львова Андрей Закалюк.

Воспитанники детсадов во Львове на фестивале Kinder FEST. Фото: Львовский городской совет

Дошкольникам удалось собрать 1 035 452 гривен, которые они направят на закупку FPV-дронов для бригад десантно-штурмовых войск в рамках программы "Месть Льва".

Дошкольники, участвовавшие в спортивных соревнованиях. Фото: Львовский городской совет

Напомним, известная украинская певица Ирина Федишин активно поддерживает наших военных. Звезда собрала в своем музыкальном туре по Америке и Канаде более 300 тысяч долларов, на которые приобрела авто для ВСУ.

Ранее мы писали, что в Одессе митингующие провели акцию "Деньги на ВСУ". Среди главных их требований есть выделение из бюджета средств на ВСУ, а не на ремонт судов, брусчатку и озеленение.