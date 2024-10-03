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Львівські капітани ЗСУ ділились закритою інформацією з колегами — що вирішив суд

3 жовтня 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Двох військовослужбовців ЗСУ на Львівщині оштрафували за копіювання закритої інформації
Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові суд покарав двох військових, які копіювали та поширювали закриту інформацію щодо населених пунктів, кількості бійців та техніки, які необхідна для виконання завдань. Оскільки офіцери не передавали інформацію ворогові, а просто залишали їх для себе та розсилали своїм підлеглим для більш комфортної координації, то суд не став саджати їх до в'язниці.  

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось на суді, один з капітанів ЗСУ незаконно скопіював та переслав солдату бойове розпорядження з точною кількістю необхідної техніки та людей, а також маршрутом. Це могло спричинити витік інформації.

Подібний вчинок допустив ще один капітан іншого бойового підрозділу, який так само ділився з підлеглими закритими документами.

Що вирішив суд

Хоча дії обох військовослужбовців могли призвести до витоку інформації, але її не відбулось, то суд призначив їм невеликі штрафи. Справи щодо порушників розглядали окремо, але їм обом призначили по 170 грн штрафу та зобов’язали сплатити по 605 грн судового збору. 

Нагадаємо, у Львівській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації, тому що "не зміг доїхати" до ТЦК.

Також ми писали, що у Миколаєві судитимуть чоловіка, який закликав українців ухилятися від мобілізації.

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