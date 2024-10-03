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Львовские капитаны ВСУ делились закрытой информацией с коллегами — что решил суд

3 октября 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Двух военнослужащих ВСУ во Львовской области оштрафовали за копирование закрытой информации
Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Во Львове суд наказал двух военных, которые копировали и распространяли закрытую информацию о населенных пунктах, количестве бойцов и технике, которая необходима для выполнения задач. Поскольку офицеры не передавали информацию врагу, а просто оставляли их для себя и рассылали своим подчиненным для более комфортной координации, то суд не стал сажать их в тюрьму.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось на суде, один из капитанов ВСУ незаконно скопировал и переслал солдату боевое распоряжение с точным количеством необходимой техники и людей, а также маршрутом. Это могло привести к утечке информации.

Подобный поступок совершил еще один капитан другого боевого подразделения, который также делился с подчиненными закрытыми документами.

Что решил суд

Хотя действия обоих военнослужащих могли привести к утечке информации, но ее не произошло, суд назначил им небольшие штрафы. Дела в отношении нарушителей рассматривали отдельно, но им обоим назначили по 170 грн штрафа и обязали уплатить по 605 грн судебного сбора.

Напомним, во Львовской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации, потому что "не смог доехать" до ТЦК.

Также мы писали, что в Николаеве будут судить мужчину, который призвал украинцев уклоняться от мобилизации.

суд ВСУ Львов информация судебные решения

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