Кардіохірурги зі Львова пересадили серце військовому

Захисник з лікарем. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Кардіохірурги Лікарні Святого Пантелеймона зі Львовова здійснили пересадку серця українському захиснику. Воїн мав спадкову хворобу серця, яка загострилася після поранення.

Про це повідомила пресслужба Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

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Пересадка серця військовому

49-річний чоловік доєднався до війська ще на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року — там служив стрільцем, а через півтора роки поруч з ним розірвався боєприпас.

Він успішно пройшов відновлення, але згодом самопочуття захисника різко погіршилося: виявилося, що він має спадкову хворобу "дилатаційну кардіоміопатію" — її спровокувало важке поранення.

Бійцю необхідна була трансплантація серця, тому його поставили в лист очікування на донорське серце. За прогнозами лікарів, захисник не зміг би прожити із цим захворюванням і місяця, але в ніч на 7 травня з'явився донор в Одеській області.

Військовий з лікарем. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Донор ідеально підходив, але транспортувати його у Львів було неможливо, адже серце живе лише 4 години поза людським тілом. Тому ми оперативно взяли реципієнта, тобто Василя, зібрали команду та апаратуру і вирушили в Одеську область на операцію", — розповів керівник відділення кардіохірургії та трансплантації серця Першого медоб’єднання Львова Роман Домашич.

Військовий з лікарями. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Виявилося, що донором для військового став 37-річний чоловік, який потрапив в ДТП — медики констатували у нього смерть мозку. Родина загиблого дозволила вилучити органи задля порятунку життя інших людей.

"Трансплантацію львівські кардіохірурги виконали в місті Балта Одеської області — на базі міської лікарні. Операція минула успішно і вже на наступну добу після пересадки органу лікарі разом із пацієнтом повернулися до Львова. А вже на другу добу Василь почав ходити", — додали у пресслужбі.

УЗД-дослідження серця військового. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Сам пацієнт поділився, що на операцію йшов, як на війну. Відомо, що через 10 днів після операції його відпустили додому.

Скриншот допису Першого медичного об'єднання Львова

Скриншот допису Першого медичного об'єднання Львова

Раніше вчені повідомили, що їм вдалося залучити новий пул донорів органів для збереження і трансплантації сердець людей, чиї серця перестали битися.

Також у МОЗ повідомили, що попри повномасштабну війну та неможливість використовувати медичну авіацію для трансплантації органів, кількість пересадок збільшилась.