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Львівські кардіохірурги успішно пересадили військовому серце — подробиці

22 травня 2024 17:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кардіохірурги зі Львова пересадили серце військовому
Захисник з лікарем. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кардіохірурги Лікарні Святого Пантелеймона зі Львовова здійснили пересадку серця українському захиснику. Воїн мав спадкову хворобу серця, яка загострилася після поранення.

Про це повідомила пресслужба Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

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Пересадка серця військовому

49-річний чоловік доєднався до війська ще на початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року — там служив стрільцем, а через півтора роки поруч з ним розірвався боєприпас.

Він успішно пройшов відновлення, але згодом самопочуття захисника різко погіршилося: виявилося, що він має спадкову хворобу "дилатаційну кардіоміопатію" — її спровокувало важке поранення.

Бійцю необхідна була трансплантація серця, тому його поставили в лист очікування на донорське серце. За прогнозами лікарів, захисник не зміг би прожити із цим захворюванням і місяця, але в ніч на 7 травня з'явився донор в Одеській області.

військовому зі Львівщини пересадили серце
Військовий з лікарем. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Донор ідеально підходив, але транспортувати його у Львів було неможливо, адже серце живе лише 4 години поза людським тілом. Тому ми оперативно взяли реципієнта, тобто Василя, зібрали команду та апаратуру і вирушили в Одеську область на операцію", — розповів керівник відділення кардіохірургії та трансплантації серця Першого медоб’єднання Львова Роман Домашич.

трансплантація серця військовому на Одещині
Військовий з лікарями. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Виявилося, що донором для військового став 37-річний чоловік, який потрапив в ДТП — медики констатували у нього смерть мозку. Родина загиблого дозволила вилучити органи задля порятунку життя інших людей. 

"Трансплантацію львівські кардіохірурги виконали в місті Балта Одеської області — на базі міської лікарні. Операція минула успішно і вже на наступну добу після пересадки органу лікарі разом із пацієнтом повернулися до Львова. А вже на другу добу Василь почав ходити", — додали у пресслужбі.

Військовий з Львівщини після поранення дізнався про потребу пересадки серця
УЗД-дослідження серця військового. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Сам пацієнт поділився, що на операцію йшов, як на війну. Відомо, що через 10 днів після операції його відпустили додому.

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Скриншот допису Першого медичного об'єднання Львова
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Скриншот допису Першого медичного об'єднання Львова

Раніше вчені повідомили, що їм вдалося залучити новий пул донорів органів для збереження і трансплантації сердець людей, чиї серця перестали битися. 

Також у МОЗ повідомили, що попри повномасштабну війну та неможливість використовувати медичну авіацію для трансплантації органів, кількість пересадок збільшилась. 

здоров'я
Львів
хвороба
трансплантація органів
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кардіолог
серце

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