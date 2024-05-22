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Львовские кардиохирурги успешно пересадили военному сердце — подробности

22 мая 2024 17:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кардиохирурги из Львова пересадили сердце военном
Защитник с врачом. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кардиохирурги Больницы Святого Пантелеймона со Львова осуществили пересадку сердца украинскому защитнику. Воин имел наследственную болезнь сердца, которая обострилась после ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

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Пересадка сердца военному

49-летний мужчина присоединился к войску еще в начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года — там служил стрелком, а через полтора года рядом с ним разорвался боеприпас.

Он успешно прошел восстановление, но позже самочувствие защитника резко ухудшилось: оказалось, что у него наследственная болезнь "дилатационная кардиомиопатия" — ее спровоцировало тяжелое ранение.

Бойцу необходима была трансплантация сердца, поэтому его поставили в лист ожидания донорского сердца. По прогнозам врачей, защитник не смог бы прожить с этим заболеванием и месяц, но в ночь на 7 мая появился донор в Одесской области.

военном из Львовщины пересадили сердце
Военный с врачом. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Донор идеально подходил, но транспортировать его во Львов было невозможно, ведь сердце живет всего 4 часа вне человеческого тела. Поэтому мы оперативно взяли реципиента, то есть Василия, собрали команду и аппаратуру и отправились в Одесскую область на операцию", — рассказал руководитель отделения кардиохирургии и трансплантации сердца Першого медоб’єднання Львова Роман Домашич.

трансплантация сердца военном в Одесской области
Военный с врачами. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Оказалось, что донором для военного стал 37-летний мужчина, который попал в ДТП — медики констатировали у него смерть мозга. Семья погибшего позволила изъять органы для спасения жизни других людей.

"Трансплантацию львовские кардиохирурги выполнили в городе Балта Одесской области — на базе городской больницы. Операция прошла успешно и уже на следующие сутки после пересадки органа врачи вместе с пациентом вернулись во Львов. А уже на вторые сутки Василий начал ходить", — добавили в пресс-службе.

Военный из Львовской области после ранения узнал о необходимости пересадки сердца
УЗИ-исследование сердца военного. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Сам пациент поделился, что на операцию шел как на войну. Известно, что через десять дней после операции его отпустили домой.

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Скриншот поста Першого медичного об'єднання Львова
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Скриншот поста Першого медичного об'єднання Львова

Ранее ученые сообщили, что им удалось привлечь новый пул доноров органов для сохранения и трансплантации сердец людей, сердца которых перестали биться.

Также в Минздраве сообщили, что, несмотря на полномасштабную войну и невозможность использовать медицинскую авиацию для трансплантации органов, количество пересадок увеличилось.

здоровье
Львов
болезнь
трансплантация органов
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кардиолог
сердце

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