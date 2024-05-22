Кардиохирурги из Львова пересадили сердце военном

Защитник с врачом. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Кардиохирурги Больницы Святого Пантелеймона со Львова осуществили пересадку сердца украинскому защитнику. Воин имел наследственную болезнь сердца, которая обострилась после ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

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Пересадка сердца военному

49-летний мужчина присоединился к войску еще в начале полномасштабного вторжения, в марте 2022 года — там служил стрелком, а через полтора года рядом с ним разорвался боеприпас.

Он успешно прошел восстановление, но позже самочувствие защитника резко ухудшилось: оказалось, что у него наследственная болезнь "дилатационная кардиомиопатия" — ее спровоцировало тяжелое ранение.

Бойцу необходима была трансплантация сердца, поэтому его поставили в лист ожидания донорского сердца. По прогнозам врачей, защитник не смог бы прожить с этим заболеванием и месяц, но в ночь на 7 мая появился донор в Одесской области.

Военный с врачом. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Донор идеально подходил, но транспортировать его во Львов было невозможно, ведь сердце живет всего 4 часа вне человеческого тела. Поэтому мы оперативно взяли реципиента, то есть Василия, собрали команду и аппаратуру и отправились в Одесскую область на операцию", — рассказал руководитель отделения кардиохирургии и трансплантации сердца Першого медоб’єднання Львова Роман Домашич.

Военный с врачами. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Оказалось, что донором для военного стал 37-летний мужчина, который попал в ДТП — медики констатировали у него смерть мозга. Семья погибшего позволила изъять органы для спасения жизни других людей.

"Трансплантацию львовские кардиохирурги выполнили в городе Балта Одесской области — на базе городской больницы. Операция прошла успешно и уже на следующие сутки после пересадки органа врачи вместе с пациентом вернулись во Львов. А уже на вторые сутки Василий начал ходить", — добавили в пресс-службе.

УЗИ-исследование сердца военного. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Сам пациент поделился, что на операцию шел как на войну. Известно, что через десять дней после операции его отпустили домой.

Скриншот поста Першого медичного об'єднання Львова

Скриншот поста Першого медичного об'єднання Львова

Ранее ученые сообщили, что им удалось привлечь новый пул доноров органов для сохранения и трансплантации сердец людей, сердца которых перестали биться.

Также в Минздраве сообщили, что, несмотря на полномасштабную войну и невозможность использовать медицинскую авиацию для трансплантации органов, количество пересадок увеличилось.