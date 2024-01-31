Львівські лікарі зробили дитині унікальну операцію на стопі

Львівські лікарі під час операції. Фото: дитяча лікарня Святого Миколая

Львівські лікарі наростили шкіру на стопі та вберегли ногу дитини від ампутації. Після ДТП уся стопа хлопчика залишалась без шкірного покрива, а закордонні медики не давали ніяких надій.

Про це повідомили в дитячій лікарні Святого Миколая.

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Як відомо, лікарі упродовж року боролися за збереження ноги дитини, стопа якої була без шкірного покрива після ДТП. Закордонні медики не давали жодних надій і запевняли, що хлопчик не зможе ходити. Однак львівські лікарні наростили дитині нову шкіру та зміцнили її стовбуровими клітинами.

Львівські лікарі під час операції. Фото: дитяча лікарня Святого Миколая

Львівські лікарі під час операції. Фото: дитяча лікарня Святого Миколая

Львівські лікарі під час операції. Фото: дитяча лікарня Святого Миколая

Львівські лікарі під час операції. Фото: дитяча лікарня Святого Миколая 1 / 4

Лікарі розповіли, що постраждалого хлопчика звати Микола і йому 13 років. Рік тому на пішоходному переході автобус переїхав йому ногу, внаслідок чого стопа повністю залишилась без шкіри. Процес нарощування у лікарні тривав три місяці. Після цього хлопчик знову став на ноги та почав ходити. А ще за два місяці — бігати.

"Але новоутворена шкіра була дуже чутливою. Щойно Микола починав активно рухатись, на стопі утворювались ділянки тиску, які призводили до попрілостей та нових ран. Тому ортопеди-травматологи вирішили застосувати регенеративну медицину — вживити у травмовану частину ноги стовбурові клітини", — кажуть медики.

В лікарні пояснили, що така операція мала покращити загальний стан шкіри, зробити її більш пружною та зміцнити її барʼєрну функцію. Так, з живота дитини забирали жирову тканину і через спеціальний фільтр з неї отримували мезенхімальні стовбурові клітини та вводили їх в ті ділянки мʼяких тканин, де хотіли отримати покращення локальної ситуації.

"Операція тривала лише годину. Уже наступного дня Микола повернувся додому. Стан шкіри на його стопі суттєво поліпшиться за три місяці. Тоді він зможе вести максимально активне життя без постійних перев’язок та відвідування лікарів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно спеціалісти "Охматдиту" вперше в Україні провели унікальну операцію на грудній клітці дитини. В неї була рідкісна хвороба, яка трапляється не частіше, ніж один раз на 130 тисяч новонароджених.