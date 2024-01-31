Львовские врачи сделали ребенку уникальную операцию на стопе

Львовские врачи во время операции. Фото: детская больница Святого Николая

Львовские врачи нарастили кожу на стопе и уберегли ногу ребенка от ампутации. После ДТП вся стопа мальчика осталась без кожного покрова, а зарубежные медики не давали никаких надежд.

Об этом сообщили в детской больнице Святого Николая.

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Как известно, врачи в течение года боролись за сохранение ноги ребенка, стопа которого была без кожного покрова после ДТП. Иностранные медики не давали никаких надежд и уверяли, что мальчик не сможет ходить. Однако львовские больницы нарастили ребенку новую кожу и укрепили ее стволовыми клетками.

Львовские врачи во время операции. Фото: детская больница Святого Николая

Львовские врачи во время операции. Фото: детская больница Святого Николая

Львовские врачи во время операции. Фото: детская больница Святого Николая

Львовские врачи во время операции. Фото: детская больница Святого Николая 1/4 _ 4

Врачи рассказали, что пострадавшего мальчика зовут Николай и ему 13 лет. Год назад на пешеходном переходе автобус переехал ему ногу, в результате чего стопа полностью осталась без кожи. Процесс наращивания в больнице длился три месяца. После этого мальчик снова встал на ноги и стал ходить. А еще через два месяца — бегать.

"Но новообразованная кожа была очень чувствительной. Как только Николай начинал активно двигаться, на стопе образовывались участки давления, которые приводили к опрелости и новым ранам. Поэтому ортопеды-травматологи решили применить регенеративную медицину — вживить в травмированную часть ноги стволовые клетки", — говорят медики.

В больнице объяснили, что такая операция должна улучшить общее состояние кожи, сделать ее более упругой и укрепить ее барьерную функцию. Так, из живота ребенка забирали жировую ткань и через специальный фильтр получали мезенхимальные стволовые клетки и вводили их в те участки мягких тканей, где хотели получить улучшение локальной ситуации.

"Операция длилась всего час. Уже на следующий день Николай вернулся домой. Состояние кожи на его стопе существенно улучшится через три месяца. Тогда он сможет вести максимально активную жизнь без постоянных перевязок и посещения врачей", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно специалисты "Охматдета" впервые в Украине провели уникальную операцию на грудной клетке ребенка. У него была редкая болезнь, которая случается не чаще одного раза в 130 тысяч новорожденных.