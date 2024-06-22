Митники Львова викрили псевдо-благодійників — в чому звинувачують

Львівські митники викрили "благодійників", які нелегально ввозили джипи для ЗСУ
Львівські митники викрили фіктивний благодійний фонд, який нелегально ввіз два автомобілі для Збройних сил України. Проте згодом стало відомо, що автодилер, куди направляли легковики, спростував причетність фірми до транспорту.
Про це заявили у пресслужбі Львівської митниці у суботу, 22 червня.
Митники викрили нелегальне ввезення авто для ЗСУ
Як стало відомо, глава одного з благодійних фондів прибув на КПП "Грушів-Будомеж", і під час митного контролю заявив, що переміщує в якості "гуманітарної допомоги для ЗСУ" два повнопривідних кросовери-позашляховики Nissan Rogue та Audi Q5.
В накладних, які оглянули митники, відправниками товару були дві американські компанії, отримувачем же був один з благодійних фондів Полтавської області.
Митники отримали також два рахунки-фактури, які підтверджували, що авто ввозили в Україну завдяки контракту між США та Україно. Проте за словами водія, українська фірма, придбала й подарувала машини для передачі ЗСУ.
Проте автодилер у відповідь на запит митників спростував факт придбання автомобілів, та заперечив зв'язки з фіктивним БФ. Митники констатували факт порушення та конфіскували машини до судового розгляду справи.
Нагадаємо, раніше київські митники зупинили спробу незаконного вивезення майсенських колекційних ваз з території України.
Також одеські прикордонники вилучили контрабандну осетрову ікру, яку намагалися нелегально вивезти до Молдови.
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