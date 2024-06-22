Митники Львова викрили псевдо-благодійників — в чому звинувачують

Кросовер Nissan Rogue, який нелегально ввезли для ЗСУ. Фото: Львівська митниця

Львівські митники викрили фіктивний благодійний фонд, який нелегально ввіз два автомобілі для Збройних сил України. Проте згодом стало відомо, що автодилер, куди направляли легковики, спростував причетність фірми до транспорту.

Про це заявили у пресслужбі Львівської митниці у суботу, 22 червня.

Читайте також:

Митники викрили нелегальне ввезення авто для ЗСУ

Як стало відомо, глава одного з благодійних фондів прибув на КПП "Грушів-Будомеж", і під час митного контролю заявив, що переміщує в якості "гуманітарної допомоги для ЗСУ" два повнопривідних кросовери-позашляховики Nissan Rogue та Audi Q5.

Конфіскований Nissan Rogue. Джерело: Львівська митниця

В накладних, які оглянули митники, відправниками товару були дві американські компанії, отримувачем же був один з благодійних фондів Полтавської області.

Конфіскований Audi Q5. Джерело: Львівська митниця

Митники отримали також два рахунки-фактури, які підтверджували, що авто ввозили в Україну завдяки контракту між США та Україно. Проте за словами водія, українська фірма, придбала й подарувала машини для передачі ЗСУ.

Проте автодилер у відповідь на запит митників спростував факт придбання автомобілів, та заперечив зв'язки з фіктивним БФ. Митники констатували факт порушення та конфіскували машини до судового розгляду справи.

Скриншот допису Львівської митниці

Нагадаємо, раніше київські митники зупинили спробу незаконного вивезення майсенських колекційних ваз з території України.

Також одеські прикордонники вилучили контрабандну осетрову ікру, яку намагалися нелегально вивезти до Молдови.