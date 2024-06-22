Таможенники Львова разоблачили псевдо-благодеятелей — в чем обвиняют

Кроссовер Nissan Rogue, нелегально ввезенный для ВСУ. Фото: Львовская таможня

Львовские таможенники разоблачили фиктивный благотворительный фонд, который нелегально ввез два автомобиля для Вооруженных сил Украины. Однако впоследствии стало известно, что автодилер, куда направляли легковые автомобили, опроверг причастность фирмы к транспорту.

Об этом заявили в пресс-службе Львовской таможни в субботу, 22 июня.

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Как стало известно, глава одного из благотворительных фондов прибыл на КПП "Грушев — Будомеж" и во время таможенного контроля заявил, что перемещает в качестве "гуманитарной помощи для ВСУ" два полноприводных кроссовера-внедорожника Nissan Rogue и Audi Q5.

Конфискованный Nissan Rogue. Источник: Львовская таможня

В накладных, которое проверили таможенники, отправителями товара были две американские компании, получателем же был один из благотворительных фондов Полтавской области.

Конфискованный Audi Q5. Источник: Львовская таможня

Таможенники получили также два счета-фактуры, подтверждающие, что авто ввозили в Украину благодаря контракту между США и Украиной. Однако, по словам водителя, украинская фирма приобрела и подарила машины для передачи ВСУ.

Однако автодилер в ответ на запрос таможенников опроверг факт приобретения автомобилей и отрицал связи с фиктивным БФ. Таможенники констатировали факт нарушения и конфисковали машины до судебного разбирательства.

Скриншот сообщения Львовской таможни

Напомним, ранее киевские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза майсенских коллекционных ваз с территории Украины.

Также одесские пограничники изъяли контрабандную осетровую икру, которую пытались нелегально вывезти в Молдову.