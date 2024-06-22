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Львовские таможенники разоблачили "благодетелей", которые нелегально ввозили джипы для ВСУ

22 июня 2024 10:25
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Илья Рябинин
редактор
Таможенники Львова разоблачили псевдо-благодеятелей — в чем обвиняют
Кроссовер Nissan Rogue, нелегально ввезенный для ВСУ. Фото: Львовская таможня
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Львовские таможенники разоблачили фиктивный благотворительный фонд, который нелегально ввез два автомобиля для Вооруженных сил Украины. Однако впоследствии стало известно, что автодилер, куда направляли легковые автомобили, опроверг причастность фирмы к транспорту.

Об этом заявили в пресс-службе Львовской таможни в субботу, 22 июня.

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Как стало известно, глава одного из благотворительных фондов прибыл на КПП "Грушев — Будомеж" и во время таможенного контроля заявил, что перемещает в качестве "гуманитарной помощи для ВСУ" два полноприводных кроссовера-внедорожника Nissan Rogue и Audi Q5.

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Конфискованный Nissan Rogue. Источник: Львовская таможня

В накладных, которое проверили таможенники, отправителями товара были две американские компании, получателем же был один из благотворительных фондов Полтавской области.

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Конфискованный Audi Q5. Источник: Львовская таможня

Таможенники получили также два счета-фактуры, подтверждающие, что авто ввозили в Украину благодаря контракту между США и Украиной. Однако, по словам водителя, украинская фирма приобрела и подарила машины для передачи ВСУ.

Однако автодилер в ответ на запрос таможенников опроверг факт приобретения автомобилей и отрицал связи с фиктивным БФ. Таможенники констатировали факт нарушения и конфисковали машины до судебного разбирательства.

таможенники львов
Скриншот сообщения Львовской таможни

Напомним, ранее киевские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза майсенских коллекционных ваз с территории Украины.

Также одесские пограничники изъяли контрабандную осетровую икру, которую пытались нелегально вывезти в Молдову.

ВСУ
Львов
Украина
Криминал
автомобиль
таможня

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