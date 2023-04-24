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Львівські нейрохірурги прооперували 8-місячну дівчинку з важкою формою епілепсії

24 квітня 2023 16:59
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Львівські нейрохірурги прооперували 8-місячну дівчинку з важкою формою епілепсії
Дівчинка на ім’я Елсі одужує та уже почала усміхатися. Фото: Перше ТМО Львова
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У львівській дитячій лікарні святого Миколая нейрохірурги прооперували 8-місячну дівчинку з Волині з важкою формою епілепсії.

Про це  повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова

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Досі хірургічні втручання у випадках епілепсії проводили лише дітям від двох років, але це був єдиний вихід для порятунку маленької.

Подробиці

Дівчинка на ім’я Елсі народилася на Волині, у Ковелі, передчасно, на 31-у тижні вагітності. Перші два тижні провела в реанімації. Невдовзі мама помітила, що донька часто здригається, а тоді плаче і синіє. Це насторожило її, і вона звернулася до лікарів.

Педіатри оглянули маленьку пацієнтку і дійшли висновку, що в дитини  — судоми. Обстеження на МРТ показало, що у немовляти фокальна кортикальна дисплазія частини однієї півкулі. Це вроджена аномалія великої частини півкулі головного мозку, яка й провокувала судоми.

З того часу почалися походи по лікарнях. Батьки тривалий час перебували з маленькою у лікарнях Волині, возили її на консультації до Києва. Та ліки не допомагали. Окрім того, дитина зовсім не розвивалася.

Судоми, за словами мами, виникали щодоби десятки разів і тривали впродовж 20 хвилин. Це загрожувало життю маляти, тож батьки вирішили шукати порятунку для маленької у Львові.

Після огляду та низки обстежень завідувач відділення нейрохірургії Михайло Ловга з командою епілептологів під керівництвом Марії Павлюк вирішили якнайшвидше оперувати Елсі, хоч досі хірургічні втручання у випадках епілепсії проводили лише дітям від двох років. Та для Елсі це був єдиний шанс на порятунок.

"Нейрохірурги провели Елсі одне з рідкісних втручань у дітей  — передню квандрантну дисконекцію. Простими словами: зону в правій півкулі мозку, з якої йшли патологічні імпульси, від’єднали від обидвох півкуль, максимально зберігши при цьому зону, що відповідає за рухи, аби ці аномальні імпульси не поширювалися на решту органа",  — кажуть у лікарні.

Елсі з мамою і нейрохірургом Михайлом Ловгою. Фото: Перше ТМО Львова
Елсі з мамою і нейрохірургом Михайлом Ловгою.
Фото: Перше ТМО Львова 

Операція пройшла успішно, про це свідчать результати МРТ: нейрохірурги повністю від’єднали патологічну зону.

Після операції маленькій полегшало. Ще якийсь час, за словами лікарів, у неї можуть виникати поодинокі судоми, але маля одужує, почало усміхатися, стало жвавіше.

Із дівчинкою нині займаються реабілітологи. І вже є успіхи: вперше у 8 місяців Елсі підняла ліву руку.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львові вперше в Україні вживили протез прямо в кістку людини. Першим пацієнтом став 56-річний ветеран російсько-української війни, який через бойові дії втратив обидві ноги.

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