Львовские нейрохирурги прооперировали 8-месячную девочку с тяжелой формой эпилепсии

Девочка по имени Элси поправляется и уже начала улыбаться. Фото: Первое ТМО Львова

Во львовской детской больнице святого Николая нейрохирурги прооперировали 8-месячную девочку из Волыни с тяжелой формой эпилепсии.

Об этом сообщили в Первом медицинском объединении Львова.

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До сих пор хирургические вмешательства в случаях эпилепсии проводили только детям от двух лет, но это был единственный выход для спасения маленькой.

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Девочка по имени Элси родилась на Волыни, в Ковеле, преждевременно, на 31-й неделе беременности. Первые две недели провела в реанимации. Вскоре мама заметила, что дочь часто вздрагивает, а потом плачет и синеет. Это насторожило ее, и она обратилась к врачам.

Педиатры осмотрели маленькую пациентку и пришли к выводу, что у ребенка судороги. Обследование на МРТ показало, что у младенца фокальная кортикальная дисплазия части одного полушария. Это врожденная аномалия большой части полушария головного мозга, которая и провоцировала судороги.

С этого времени начались походы по больницам. Родители долгое время находились с маленькой в больницах Волыни, возили ее на консультации в Киев. Но лекарства не помогали. Кроме того, ребенок совсем не развивался.

Судороги, по словам мамы, возникали ежесуточно десятки раз и продолжались в течение 20 минут. Это угрожало жизни малыша, поэтому родители решили искать спасения для маленькой во Львове.

После осмотра и ряда обследований заведующий отделением нейрохирургии Михаил Ловга с командой эпилептологов под руководством Марии Павлюк решили как можно быстрее оперировать Элси, хотя до сих пор хирургические вмешательства в случаях эпилепсии проводили только детям от двух лет. Но для Элси это был единственный шанс на спасение.

"Нейрохирурги провели Элси одно из редких вмешательств у детей — переднюю квандрантную дисконекцию. Простыми словами: зону в правом полушарии мозга, из которой шли патологические импульсы, отсоединили от обоих полушарий, максимально сохранив при этом зону, отвечающую за движения, чтобы эти аномальные импульсы не распространялись на остальные органы", — говорят в больнице.

Элси с мамой и нейрохирургом Михаилом Ловгой.

Фото: Первое ТМО Львова

Операция прошла успешно, об этом свидетельствуют результаты МРТ: нейрохирурги полностью отсоединили патологическую зону.

После операции маленькой стало легче. Еще какое-то время, по словам врачей, у нее могут возникать единичные судороги, но малыш поправляется, начал улыбаться, стал быстрее.

С девочкой сейчас занимаются реабилитологи. И уже есть успехи: впервые в 8 месяцев Элси подняла левую руку.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове впервые в Украине вживили протез прямо в кость человека. Первым пациентом стал 56-летний ветеран российско-украинской войны, который из-за боевых действий потерял обе ноги.