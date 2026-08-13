Доплати педагогам у Львові: скільки виплачують у 2026 році

Педагоги. Фото ілюстративне: congress.gov.ua

У Львівській міській територіальній громаді у 2026 році передбачили 547,6 млн грн на додаткові виплати педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. Йдеться про надбавки, премії та мотиваційні програми для освітян.

Про це Львівська міська рада повідомила у відповіді на інормаційний запит Новини.LIVE.

Понад 1100 педагогів отримують по 15 тисяч гривень

Зокрема, педагогам дошкільних закладів виплачують надбавку за складність і напруженість у розмірі 30% посадового окладу, а працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти — 10%. Заступники директорів та практичні психологи отримують премії у розмірі 50% посадового окладу, керівники й фахівці інклюзивно-ресурсних центрів — 100%, а керівники закладів освіти — від 200% до 300%.

Відповідь Львівської ради на запит Новини.LIVE. Фото: скриншот

Окремо у Львові діє програма "Педагоги, які надихають". У 2026 році на неї передбачили 329,4 млн грн. Понад 1100 учителів закладів загальної середньої освіти протягом року отримують щомісячну премію у 15 тисяч гривень.

Відповідь Львівської ради на запит Новини.LIVE. Фото: скриншот

Крім того, місто продовжує реалізовувати програму "Освітня премія Львова". На неї у 2026 році заклали 7,1 млн грн. Щороку 150 найкращих педагогів отримують премії від 35 до 100 тисяч гривень.

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У міськраді наголосили, що ці виплати є додатковою підтримкою освітян за рахунок місцевого бюджету. Передбачені програми та виплати також планують врахувати під час формування бюджетної пропозиції Львівської громади на 2027 рік.

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд анонсував чергове підвищення виплат українським педагогам із 1 вересня 2026 року. Зарплати освітян мають зрости ще на 20%, а це стане другим етапом підвищення упродовж року.

Як повідомляли Новини.LIVE, уряд працює над оновленням системи оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Запропоновані зміни передбачають перегляд підходів до формування посадових окладів та механізму їхнього розрахунку, водночас профспілки наполягають на доопрацюванні законопроєкту.