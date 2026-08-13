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Главная Львов Львовские педагоги получают до 15 тысяч грн ежемесячной премии

Львовские педагоги получают до 15 тысяч грн ежемесячной премии

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 16:45
Доплаты педагогам во Львове: сколько выплачивают в 2026 году
Педагоги. Фото иллюстративное: congress.gov.ua

Во Львовской городской территориальной громаде в 2026 году предусмотрено 547,6 млн грн на дополнительные выплаты педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования. Речь идет о надбавках, премиях и мотивационных программах для работников образования.

Об этом Львовский городской совет сообщил в ответе на информационный запрос Новини.LIVE.

Более 1100 педагогов получают по 15 тысяч гривен

В частности, педагогам дошкольных учреждений выплачивают надбавку за сложность и напряженность в размере 30% должностного оклада, а работникам учреждений общего среднего и внешкольного образования — 10%. Заместители директоров и практические психологи получают премии в размере 50% должностного оклада, руководители и специалисты инклюзивно-ресурсных центров — 100%, а руководители учебных заведений — от 200% до 300%.

Львовские педагоги получают до 15 тысяч грн ежемесячной премии - фото 1
Ответ Львовского совета по запросу Новини.LIVE. Фото: скриншот

Отдельно во Львове действует программа "Педагоги, которые вдохновляют". В 2026 году на нее предусмотрено 329,4 млн грн. Более 1100 учителей учреждений общего среднего образования в течение года получают ежемесячную премию в размере 15 тысяч гривен.

Львовские педагоги получают до 15 тысяч грн ежемесячной премии - фото 2
Ответ Львовского совета по запросу Новини.LIVE. Фото: скриншот

Кроме того, город продолжает реализовывать программу "Образовательная премия Львова". На нее в 2026 году заложено 7,1 млн грн. Ежегодно 150 лучших педагогов получают премии от 35 до 100 тысяч гривен.

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В горсовете подчеркнули, что эти выплаты являются дополнительной поддержкой педагогов за счет местного бюджета. Предусмотренные программы и выплаты также планируют учесть при формировании бюджетного предложения Львовской общины на 2027 год.

Как сообщали Новини.LIVE, правительство анонсировало очередное повышение выплат украинским педагогам с 1 сентября 2026 года. Зарплаты работников образования должны вырасти еще на 20%, и это станет вторым этапом повышения в течение года.

Как сообщали Новини.LIVE, правительство работает над обновлением системы оплаты труда педагогических и научно педагогических работников. Предложенные изменения предусматривают пересмотр подходов к формированию должностных окладов и механизм их расчета, в то же время профсоюзы настаивают на доработке законопроекта.

образование учителя школы Львов бюджет
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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