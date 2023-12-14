Львівські поліцейські допомогли жінці потрапити до дітей в зачинену квартиру

Поліцейські потрапляють до квартири. Фото: скриншот

Львівські поліцейські з оперативного загону швидкого реагування "ТОР" допомогли жінці потрапити в її квартиру до дітей. Зазначається, що двері квартири було замкнуто, а в жінки не було ключів.

Про це повідомляє патрульна поліція.

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Як повідомляють правоохоронці, вони отримали виклик від жінки, яка вийшла на хвилинку в під‘їзд будинку, а коли поверталась, зрозуміла, що двері до житла зачинилися.

Володимир Коваль, Микола Кулеба та Олег Полюк — екіпаж, який прибув на допомогу. Джерело: скриншот

На виклик оперативно прибули інспектори "ТОРу" Володимир Коваль, Микола Кулеба та Олег Полюк. Вони прийняли рішення потрапити у квартиру на другому поверсі через балкон.

Правоохоронці вилізли через вікно у під'їзді, і підстраховуючи один одного, змогли потрапити на балкон. Після чого один з них відчинив двері та впустив жінку до синів.

Нагадаємо, що раніше в Одесі викрили порушників, які зберігали наркотики у великих розмірах. Водночас через аварію у київському метро, столичні поліціянти проводили обшуки у "Київському метрополітені", "Метробуді" та підрозділах КМДА.