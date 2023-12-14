Львовские полицейские помогли женщине попасть к детям в закрытую квартиру
Львовские полицейские из оперативного отряда быстрого реагирования "ТОР" помогли женщине попасть в ее квартиру к детям. Отмечается, что дверь квартиры была заперта, а у женщины не было ключей.
Об этом сообщает патрульная полиция.
Полицейские помогли женщине
Как сообщают правоохранители, они получили вызов от женщины, которая вышла на минутку в подъезд дома, а когда возвращалась, поняла, что дверь в жилье закрылась.
По вызову оперативно прибыли инспекторы "ТОРа" Владимир Коваль, Николай Кулеба и Олег Полюк. Они приняли решение попасть в квартиру на втором этаже через балкон.
Правоохранители вылезли через окно в подъезде и, подстраховывая друг друга, смогли попасть на балкон. После чего один из них открыл дверь и впустил женщину к сыновьям.
Напомним, что ранее в Одессе разоблачили нарушителей, хранивших наркотики в больших размерах. В то же время из-за аварии в киевском метро столичные полицейские проводили обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и подразделениях КГГА.
Читайте Новини.LIVE!