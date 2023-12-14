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Львовские полицейские помогли женщине попасть к детям в закрытую квартиру

14 декабря 2023 20:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Львовские полицейские помогли женщине попасть к детям в закрытую квартиру
Полицейские попадают в квартиру. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Львовские полицейские из оперативного отряда быстрого реагирования "ТОР" помогли женщине попасть в ее квартиру к детям. Отмечается, что дверь квартиры была заперта, а у женщины не было ключей.

Об этом сообщает патрульная полиция.

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Полицейские помогли женщине

Как сообщают правоохранители, они получили вызов от женщины, которая вышла на минутку в подъезд дома, а когда возвращалась, поняла, что дверь в жилье закрылась.

Львовские полицейские помогли женщине попасть к детям в закрытую квартиру
Владимир Коваль, Николай Кулеба и Олег Полюк — прибывший на помощь экипаж. Источник: скриншот

По вызову оперативно прибыли инспекторы "ТОРа" Владимир Коваль, Николай Кулеба и Олег Полюк. Они приняли решение попасть в квартиру на втором этаже через балкон.

Правоохранители вылезли через окно в подъезде и, подстраховывая друг друга, смогли попасть на балкон. После чего один из них открыл дверь и впустил женщину к сыновьям.

Напомним, что ранее в Одессе разоблачили нарушителей, хранивших наркотики в больших размерах. В то же время из-за аварии в киевском метро столичные полицейские проводили обыски в "Киевском метрополитене", "Метрострое" и подразделениях КГГА.

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