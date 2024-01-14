Львівські поліцейські розповіли, як допомагали водіям вибратися зі снігових пасток

Правоохоронці допомагають водію, який опинився в сніговій пастці. Фото: скриншот з відео

Поліцейські Львівської області допомогли водіям, які опинилися у снігових пастках. На щастя, в усіх випадках — без потерпілих.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Водії у снігових пастках

На автодорозі Львів — Краковець патрульні другого батальйону Андрій Ригель та Олег Процик виявили автомобіль Peugeot 208 у кюветі. У поліції розповіли, що 37-річна мешканка міста Дніпро сказала, що не впоралася з керуванням. Вона попросила допомоги у пошуку евакуатора, оскільки не місцева.

"Зважаючи на погодні умови, патрульні запросили жінку та її доньку у службовий автомобіль зігрітися. Тим часом наші колеги знайшли евакуатор, подбали про безпеку дорожнього руху під час витягання автомобіля з кювету", — йдеться у повідомленні.

Другий випадок стався зранку наступного дня. Той самий екіпаж на тій самій дорозі виявив вантажівку, що застрягла у відбійнику. Внаслідок цього ускладнився рух для інших транспортних засобів, тому довелося діяти якомога швидше.

Правоохоронці залучили снігоприбиральну техніку на допомогу, відтак вдалося витягнути автомобіль з пастки.

"Напередодні в обід на автодорозі Жовква — Червоноград, патрульні Юрій Лещак та Вадим Шоп'як помітили два автомобілі, що кілька хвилин до цього з'їхали у кювет", — йдеться у повідомленні.

Водії розповіли, що на дорозі утворився перемет. Поліцейські викликали дорожню службу, яка обслуговує цю ділянку дороги та евакуатори.

В одному із авто перебувало двоє малюків. Їх зігріли у службовому автомобілі поліцейських, які забезпечували реверсний рух під час роботи евакуатора.

Нагадаємо, синоптики прогнозують в Україні невеликі снігопади завтра, 15 січня. Стовпчики термометрів опустяться до -10 °C, а на дорогах очікується ожеледиця.

Також ми писали, що у Києві комунальні служби здійснюють ліквідацію наслідків снігопаду. До роботи залучені 218 одиниць техніки "Київавтодору".