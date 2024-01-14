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Львовские полицейские рассказали, как помогали водителям выбраться из снежных ловушек

14 января 2024 19:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Львовские полицейские рассказали, как помогали водителям выбраться из снежных ловушек
Правоохранители помогают водителю, который оказался в снежной ловушке. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Полицейские Львовской области помогли водителям, которые оказались в снежных ловушках. К счастью, во всех случаях — без пострадавших.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Водители в снежных ловушках

На автодороге Львов — Краковец патрульные второго батальона Андрей Ригель и Олег Процик обнаружили автомобиль Peugeot 208 в кювете. В полиции рассказали, что 37-летняя жительница города Днепр сказала, что не справилась с управлением. Она попросила помощи в поиске эвакуатора, поскольку не местная.

"Учитывая погодные условия, патрульные пригласили женщину и ее дочь в служебный автомобиль согреться. Тем временем наши коллеги нашли эвакуатор, позаботились о безопасности дорожного движения во время извлечения автомобиля из кювета", — говорится в сообщении.

Второй случай произошел утром на следующий день. Тот же экипаж на той же дороге обнаружил грузовик, застрявший в отбойнике. В результате усложнилось движение для других транспортных средств, поэтому пришлось действовать как можно скорее.

Правоохранители привлекли снегоуборочную технику на помощь, поэтому удалось вытащить автомобиль из ловушки.

"Накануне в обед на автодороге Жовква — Червоноград, патрульные Юрий Лещак и Вадим Шопьяк заметили два автомобиля, что несколько минут до этого съехали в кювет", — говорится в сообщении.

Водители рассказали, что на дороге образовался перемет. Полицейские вызвали дорожную службу, обслуживающую этот участок дороги и эвакуаторы.

В одном из авто находилось двое малышей. Их согрели в служебном автомобиле полицейских, которые обеспечивали реверсное движение во время работы эвакуатора.

Напомним, синоптики прогнозируют в Украине небольшие снегопады завтра, 15 января. Столбики термометров опустятся до -10 °C, а на дорогах ожидается гололедица.

Также мы писали, что в Киеве коммунальные службы осуществляют ликвидацию последствий снегопада. К работе привлечены 218 единиц техники "Киевавтодора".

Львов
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Львовская область
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