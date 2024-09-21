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Львівські прикордонники виявили на кордоні з Польщею посилку на 3 млн гривень — що там знайшли

21 вересня 2024 11:34
Анастасія Постоєнко - Редактор
На Львівщині митники викрили у багажі партію техніки Apple
Працівник ДПСУ перевіряє багаж. Фото: Державна прикордонна служба України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Працівники Державної прикордонної служби України виявили на КПП "Краківець" заховані гаджети компанії Apple. За попередніми оцінками, вартість багажу може сягати близько 3 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у суботу, 21 вересня.

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Прикордонники виявили у ніші для речей багаж, де виявили гаджети компанії Apple. 

Краківець митниця
Знайдена техніка. Фото: ДПСУ

У багажі намагалися провезти 61 ноутбук Apple Mac Book Air. Їх намагалися перевезти в рейсовому автобусі через пункт пропуску "Краківець". 

Обшук ДПСУ
Техніку намагалися провезти у багажному відділенні. Фото: ДПСУ
Apple контрабанда
Ноутбуки Apple у багажнику автобуса. Фото: ДПСУ

Гаджети заховали у ніші для речей для відпочинку водіїв. Сам водій автобусу сказав, що техніка була передачею. Він забрав її у Дюссельдорфі та мав передати в Київ.

За оцінками прикордонників вилучений товар вартує 3 млн гривень.

Нагадаємо, з 23 вересня на кордоні у межах пункту пропуску "Корчова-Краківець" Львівської області проводитимуться ремонтні роботи, попередили про ускладнення руху транспорту.

Також юристи нагадали, яке покарання загрожує українцям за незаконний перетин кордону.

Польща кордон Apple прикордонники ДПСУ

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