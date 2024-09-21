На Львівщині митники викрили у багажі партію техніки Apple

Працівник ДПСУ перевіряє багаж. Фото: Державна прикордонна служба України

Працівники Державної прикордонної служби України виявили на КПП "Краківець" заховані гаджети компанії Apple. За попередніми оцінками, вартість багажу може сягати близько 3 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у суботу, 21 вересня.

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Прикордонники виявили у ніші для речей багаж, де виявили гаджети компанії Apple.

Знайдена техніка. Фото: ДПСУ

У багажі намагалися провезти 61 ноутбук Apple Mac Book Air. Їх намагалися перевезти в рейсовому автобусі через пункт пропуску "Краківець".

Техніку намагалися провезти у багажному відділенні. Фото: ДПСУ

Ноутбуки Apple у багажнику автобуса. Фото: ДПСУ

Гаджети заховали у ніші для речей для відпочинку водіїв. Сам водій автобусу сказав, що техніка була передачею. Він забрав її у Дюссельдорфі та мав передати в Київ.

За оцінками прикордонників вилучений товар вартує 3 млн гривень.

Нагадаємо, з 23 вересня на кордоні у межах пункту пропуску "Корчова-Краківець" Львівської області проводитимуться ремонтні роботи, попередили про ускладнення руху транспорту.

Також юристи нагадали, яке покарання загрожує українцям за незаконний перетин кордону.